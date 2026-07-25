Por qué no se debe lavar el suelo en verano al medio día: se dejan más marcas y desprende más calor

Con temperaturas superiores a los 40º C en buena parte del país, es interesante conocer los mejores trucos para refrescar la casa sin tener el aire acondicionado o el ventilador encendido todo el día. Uno de los más populares consiste en fregar el suelo, pero los expertos en limpieza del hogar no recomiendan hacerlo en las horas centrales del día.

Aunque a simple vista pueda parecer una buena idea porque el agua se seca rápidamente, puede tener el efecto contrario al deseado. La explicación está relacionada con la temperatura del ambiente, la evaporación del agua y el comportamiento de los componentes del suelo.

El error más común durante el verano

Durante la época estival, es habitual pensar que el suelo se secará antes si se friega en las horas de más calor. En parte es cierto, ya que el agua desaparece en cuestión de segundos. Sin embargo, esa rapidez es precisamente el origen del problema. Cuando el agua se evapora rápidamente, los minerales disueltos que contiene permanecen sobre la superficie. ¿El resultado? Marcas blanquecinas, cercos y un acabado menos uniforme que obliga, en ocasiones, a volver a pasar la fregona. Por lo tanto, en lugar de conseguir un suelo limpio y brillante, éste queda con manchas visibles, sobre todo cuando recibe la luz del sol.

A la hora de limpiar el suelo, hay que prestar especial atención al equilibrio entre humedad y tiempo de secado. Si el agua permanece demasiado tiempo, pueden aparecer malos olores o acumulación de humedad. Pero si desaparece en pocos segundos, tampoco permite que el fregasuelos actúe correctamente. En verano, especialmente en las horas centrales del día, la temperatura del aire y del propio suelo suele ser mucho más elevada. Esto provoca que el agua se evapore casi inmediatamente después de pasar la fregona.

Por otro lado, aunque fregar no aumenta realmente la temperatura, hay quienes tienen la sensación de que hace más calor. Esto ocurre porque cuando el agua se evapora rápidamente, absorbe calor del ambiente, pero al mismo tiempo incrementa la humedad relativa del aire, especialmente si las persianas están bajadas y las ventanas cerradas para evitar la entrada del calor exterior. Una humedad más elevada reduce la eficacia con la que nuestro cuerpo elimina el calor mediante la evaporación del sudor y, como consecuencia, la sensación térmica aumenta y el ambiente resulta más pesado.

Ahora bien, si las persianas no están bajadas del todo, aparece otro problema: la luz solar. Los rayos del sol calientan el pavimento, especialmente si se trata de materiales como el porcelánico, el gres, el granito, el mármol o el terrazo. Sobre una superficie caliente, el agua se seca todavía más deprisa lo que hace prácticamente imposible conseguir un acabado uniforme.

Abrir todas las ventanas mientras se friega el suelo tampoco soluciona el problema. En verano, especialmente durante las horas centrales, el aire que entra suele estar muy caliente. Además, puede transportar polvo, polen o pequeñas partículas que terminan depositándose sobre el suelo todavía húmedo.

El mejor momento para fregar

Los expertos en limpieza del hogar recomiendan dos franjas horarias. Por un lado, a primera hora de la mañana, cuando el suelo está más fresco y, por ende, el agua tarda más en evaporarse y el fregasuelos actúa mejor. La segunda opción es al caer la tarde o durante la noche; las temperaturas son algo más bajas y el agua se evapora de forma gradual.

Existe la creencia de que cuanto más agua se utiliza, más limpio queda el suelo, pero la realidad es justo la contraria. Una fregona demasiado mojada tarda más en eliminar la suciedad correctamente y favorece la aparición de marcas. Lo ideal es escurrir bien la fregona antes de cada pasada y utilizar agua templada. Otro de los errores consiste en añadir una gran cantidad de fregasuelos pensando que así quedará mejor. Sin embargo, el exceso de detergente favorece la aparición de marcas y manchas.

Tipo de suelo

Cabe señalar que no todos los pavimentos reaccionan de la misma manera:

Los suelos porcelánicos son muy resistentes, pero reflejan con facilidad las marcas de agua.

El mármol puede perder brillo si se utilizan productos demasiado agresivos y las manchas son especialmente visibles cuando el agua se seca muy rápido.

El vinilo tolera mejor la humedad, aunque también puede presentar cercos si se seca rápidamente.

Fregar el suelo parece una tarea sencilla, pero el momento del día en que se realiza influye más de lo que muchas personas imaginan. En verano, las horas centrales aceleran la evaporación del agua, lo que favorece la aparición de marcas y cercos, además de aumentar la sensación de calor dentro de la vivienda. Cambiar este hábito y reservar la limpieza para las primeras horas de la mañana o para el final de la tarde permite obtener un suelo más limpio, uniforme y brillante.