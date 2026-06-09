¿Por qué mucha gente mete un vaso de agua en el congelador antes de irse de vacaciones? Este es el motivo

Cuando es hora de irse de vacaciones, muchos hacen la misma cosa: apagar el calentador de agua, revisar puertas y ventanas, desenchufar aparatos que son innecesarios y asegurarse de que no haya nada que cause problemas en el futuro. Sin embargo, hay un pequeño truco que mucha gente usa y que puede ser útil al llegar a casa.

Si estás mucho tiempo fuera, existe el riesgo de un apagón en la zona, aunque en la mayoría de los casos, enseguida vuelve a la normalidad. A pesar de ello, no se puede saber con certeza si el apagón duró lo suficiente como para que los alimentos se descongelasen o no (cobra más importancia si se trata de carne, pescado u otros alimentos perecederos).

Para comprobarlo, lo único que se necesita es un vaso de agua y varios minutos de preparación. El proceso es sencillo: llenar un vaso o un recipiente pequeño de plástico con agua y colocarlo en el congelador y esperar hasta que se congele por completo. Luego, hay que colocar una moneda sobre la superficie y se vuelve a meter en el congelador. Cuando uno regrese, hay que fijarse en la posición de la moneda.

Posición de la moneda encima del vaso de agua

Si la moneda permanece sobre el hielo, es probable que el congelador haya mantenido una temperatura baja constante. Si en cambio, se ha hundido hasta el fondo o está en medio del hielo, eso significa que en algún momento el contenido se descongeló. Cuanto más bajo esté, más probabilidad hay de un aumento de la temperatura dentro del congelador.

Este método se ha puesto de moda gracias a las comunidades de protección civil y a los consejos sobre preparación para emergencias. La moneda hace de «testigo» dentro del congelador. Aun así, siempre se debe revisar la comida antes de consumirla y, si hay signos de deterioro u olor inusual, es mejor no comerla.