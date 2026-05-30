Puedes ahuyentar las moscas con un truco de 30 segundos durante todo el verano

En verano hay más moscas no sólo por las altas temperaturas, sino también porque los alimentos se descomponen con mayor rapidez y aumenta la presencia de microorganismos. Esto hace que las moscas encuentren comida de forma mucho más fácil y se reproduzcan con mayor frecuencia.

Una sola pareja de moscas puede llegar a generar hasta 300.000.000.000 de moscas en una temporada. Además, más de la mitad de los huevos suelen convertirse en hembras, lo que acelera todavía más su reproducción. Habitualmente viven cerca de la basura y en lugares donde existe materia fecal de animales. También se sienten atraídas por los animales muertos pocas horas después de su fallecimiento.

El mejor truco para ahuyentar las moscas en verano

«Con la llegada de las lluvias y la subida de las temperaturas, muchas casas se llenan de moscas y mosquitos. Sin embargo, existe un remedio casero muy popular que promete acabar con ellos de forma sencilla. El truco consiste en colocar en una taza agua, dos cucharadas de azúcar, tres cucharadas de vinagre de manzana y una cucharada de lavaplatos, sin importar la marca. Después, solo hay que remover bien hasta que el azúcar se disuelva por completo y dejar la mezcla cerca de las ventanas, ya que es uno de los lugares donde más suelen concentrarse estos insectos. Según quienes lo utilizan, el resultado es sorprendente, ya que la mezcla atrae y atrapa tanto moscas como mosquitos pequeños. Un remedio tradicional que demuestra, una vez más, la popularidad de los consejos de la abuela para solucionar problemas cotidianos».

Las soluciones más habituales para combatir las moscas en verano, como las cintas adhesivas, los aerosoles o las trampas caseras con vinagre, suelen resultar poco prácticas para el uso diario. Además, el empleo frecuente de insecticidas en espacios donde conviven niños o mascotas genera dudas razonables sobre la seguridad y la salud. Por otro lado, métodos como las hierbas aromáticas o las mosquiteras pueden servir como apoyo, aunque su eficacia suele ser limitada y, en muchos casos, no basta para detener la presencia de estos insectos.

Uno de los trucos más utilizados durante el verano para controlar la presencia de moscas consiste en preparar una trampa caseras con vinagre de manzana, azúcar y unas gotas de detergente. Este método resulta especialmente popular porque la combinación de aromas dulces y ácidos atrae con facilidad a estos insectos. La preparación es sencilla: basta con colocar la mezcla en un pequeño recipiente y situarlo cerca de la zona donde se vaya a servir la comida.

El funcionamiento también es muy simple. El azúcar actúa como reclamo, atrayendo a las moscas hacia el vinagre de manzana, mientras que el detergente rompe la tensión superficial del líquido y evita que los insectos puedan mantenerse sobre la superficie. Una vez caen dentro del recipiente, les resulta muy difícil salir, lo que ayuda a mantener el entorno más limpio sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

Además, estas trampas pueden colocarse en distintos puntos de forma estratégica, renovarse fácilmente y pasar casi desapercibidas durante comidas o reuniones al aire libre, convirtiéndose en una alternativa práctica y económica para el verano.

Desagüe del fregadero

Al lavar los platos, pequeños restos de comida quedan acumulados en las tuberías, creando un entorno perfecto para la proliferación de estos insectos. Ese espacio húmedo, cálido y lleno de materia orgánica se convierte rápidamente en un importante foco de atracción, especialmente para las conocidas como moscas de desagüe o moscas de fregadero.

Existe un método sencillo que, según muchas personas, puede ayudar a mantener las moscas alejadas de la cocina durante todo el verano. Consiste en verter agua caliente por el desagüe cada noche antes de dormir. Este gesto, que no requiere de productos químicos ni herramientas especiales, contribuye a eliminar los restos de comida acumulados en el sifón y a reducir los malos olores que suelen atraer a estos insectos.

Finalmente, también se puede preparar un spray repelente a base de vinagre y agua, pensado para aplicar directamente sobre superficies cercanas a la mesa antes y durante las comidas. Esta mezcla, que no contiene productos químicos agresivos, crea una barrera olfativa que ayuda a desorientar a las moscas y mantenerlas alejadas sin necesidad de eliminarlas físicamente. Para elaborarlo, sólo hace falta mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un pulverizador y agitar bien antes de usarlo. El spray puede aplicarse sobre manteles, patas de sillas, barandillas o incluso en el suelo de la zona donde se vaya a comer.