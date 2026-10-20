Los psicólogos coinciden: aquellos que llenan su nevera de imanes conservan recuerdos vívidos que contribuyen a la formación de su identidad

Hay neveras que apenas tienen un imán y otras que están cubiertas de recuerdos de ciudades, playas, museos y viajes familiares. Aunque parezcan simples adornos, estos pequeños objetos pueden guardar historias personales que vuelven a nuestra mente cuando los miramos. La investigación sobre la memoria ha estudiado cómo los recuerdos materiales nos ayudan a conectar con el pasado y a construir una imagen de quiénes somos, aunque tener muchos imanes no permite determinar por sí solo la personalidad de alguien.

Pequeños objetos que despiertan grandes recuerdos

Un estudio publicado en 2024 analizó el papel de los imanes de nevera en la recuperación de recuerdos después de las vacaciones. Los investigadores John Byrom, Duncan Light, Dominic Medway, Cathy Parker y Sebastian Zenker estudiaron cómo estos souvenirs permanecen presentes en la vida cotidiana y pueden despertar emociones mucho después de regresar de un viaje.

Los resultados apuntan a que estos objetos ayudan a mantener vivos determinados recuerdos porque forman parte del entorno doméstico. Al ver un imán de una ciudad, una persona puede recordar una excursión, una conversación o una experiencia compartida. Sin embargo, la reacción depende de la historia que hay detrás de cada objeto, ya que no todos llevan a recuerdos con la misma intensidad ni producen necesariamente emociones positivas.

¿Por qué nos gusta conservar souvenirs?

La nostalgia también puede desempeñar un papel importante. Un estudio publicado en 2021 encontró que las experiencias nostálgicas podían favorecer la autoestima, la conexión social y la sensación de continuidad entre el pasado y el presente.

Conservar recuerdos materiales puede facilitar ese vínculo emocional, aunque no todas las personas lo hacen de la misma manera. Algunas prefieren guardar fotografías en el móvil, otras coleccionan entradas de conciertos y muchas eligen pequeños objetos de sus viajes. Lo relevante no es el formato, sino el significado que cada persona le tiene a esas experiencias.

Tener muchos imanes no define tu personalidad

Aunque la psicología permite explicar por qué estos objetos pueden activar recuerdos, no existe evidencia suficiente para afirmar que quienes llenan la nevera de imanes tengan necesariamente una personalidad concreta o una memoria mejor que los demás. La investigación analiza cómo funcionan los recuerdos asociados a los objetos, ya que no utiliza las colecciones de imanes como una prueba de personalidad.

En definitiva, esa puerta del frigorífico puede convertirse en una pequeña autobiografía visual. Cada pieza puede representar un lugar, una relación o una etapa diferente, y mirarlas de vez en cuando ayuda a recordar que nuestra identidad también está formada por las experiencias que hemos vivido y las personas con las que las hemos compartido.