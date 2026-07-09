La psicología ha llegado a la conclusión de que las personas que dan los buenos días no sólo son educadas, en realidad están intentando reducir tensiones sociales

Los expertos en psicología han puesto el foco en las personas que suelen dar los buenos días. Estos especialistas han llegado a la conclusión de que, además de estar relacionado con una buena educación, estas personas también intentan con estas palabras reducir las tensiones sociales. Este acto estaría relacionado con el reconocimiento humano o la inteligencia emocional. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología de las personas que dan los buenos días.

Dar los buenos días es un ejercicio que millones de personas tendrían que dar más en todo el mundo. Estas palabras dicen mucho de una persona y se suelen pronunciar a primera hora de la mañana cuando te encuentras con una persona cercana y, lo más importante: cuando entras a algún lugar como puede ser el puesto de trabajo, el gimnasio, una tienda a comprar el pan o una cafetería cuando comienza el día. Ahora, la psicología ha puesto el foco en este acto que realizan millones de personas en todo el mundo.

Los psicólogos y psicólogas de la página Émora han dejado claro a través de la página web de este centro que: «Estos gestos podrían ayudar en la interacción a la hora de mantener una relación». «Además, este tipo de saludo cordial se podría realizar cara a cara con la otra persona, pues, en algunos casos, debido a la época tecnológica en la que vivimos, solemos tender a enviar un mensaje de texto a nuestro familiar para saludarle; sin embargo, por este medio, el contenido del mensaje se puede captar de diferentes formas», han escrito a través de su canal oficial.

La psicología y las personas que dan los buenos días

Hay más expertos en psicología que han centrado sus estudios en las personas que dan los buenos días siempre. Vanesa Blue, doctora en psicología de la Universidad de Rutgers, también ha informado en declaraciones que recoge el diario El Comercio que realizar este tipo de saludo, especialmente con desconocidos, crea un ambiente de bienestar y también otorga una sensación agradable al cerebro.

La psicología deja claro que tener este hábito ayuda a romper el hielo y acabar con una sensación de incertidumbre, por lo que ayudará a reducir la tensión entre dos personas. Este acto también beneficia al reconocimiento humano, ya que saca a la otra persona del anonimato. Además, los expertos dejan claro que un buenos días dicho a tiempo también mejora el bienestar de la persona, ya que reduce la sensación de soledad, fortalece el sentido de pertenencia y también mejora el ánimo en general.

Así que, además de una señal de educación, el buenos días que pronuncian muchas personas por la mañana tiene muchos beneficios a nivel emocional, tanto para el emisor como para la persona que capta el mensaje. En un mundo cada vez más gris, este acto ‘cariñoso’ tiene que ser un hábito que deben realizar las miles de millones de personas que están repartidas por todo el planeta Tierra. Así que un buen día a tiempo parece que dice poco, pero a la vez puede decir mucho.