Poner hojas de menta dentro del horno y del microondas: para qué sirve y por qué cada vez más gente lo hace
Un proceso que ayuda a refrescar el interior del electrodoméstico tras su utilización
Un truco de compra que mucha gente desconoce: estas marcas blancas son en realidad productos de primeras marcas
Mark Knopfler, guitarrista de rock (76 años), sobre Paco de Lucía: "Al verlo he entendido que no sé tocar la guitarra"
Pregunté a varios cocineros y todos coinciden en la respuesta: "El queso no debe envolverse en papel film si quieres conservar su sabor"
La colocación de las hojas de menta dentro del horno y microondas tras su uso, cuando está el electrodoméstico totalmente apagado, es un truco casero que se utiliza para quitar los malos olores de manera natural. Por ello, el intenso aroma de la menta deja una sensación de frescura y disminuye olores persistentes que muchas veces quedan encerrados, sobre todo al cocinar o calentar comidas con alto contenido en grasas.
La preparación
Las hojas de menta en las bandejas del horno ayudan a refrescar el interior del electrodoméstico. Además, existe una manera específica de preparación que es la siguiente:
- Lavar las hojas de menta fresca.
- Secarlas con servilletas.
- Colocarlas en un recipiente abierto.
- Introducir este recipiente siempre con el electrodoméstico apagado.
- Dejarlas actuar durante la noche.
Durante el tiempo en el que actúa, las hojas liberarán de manera gradual su aroma, dejando una sensación de frescura en su interior.
¿Cuándo se debe aplicar?
Este truco se suele utilizar después de cocinar alimentos con olores intensos, tras realizar la limpieza del horno o del microondas o cuando el electrodoméstico se encuentra varias horas sin usar. Además, es importante recordar que debe aplicarse como complemento de la limpieza rutinaria, no para reemplazarla. De esta forma, el resultado se notará en mayor medida.