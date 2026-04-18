Parece ciencia ficción pero no lo es: una mujer dio a luz 67 veces y tuvo 27 embarazos

Una mujer dio a luz 67 veces y tuvo 27 embarazos, algo que parece digno de ciencia ficción, pero podría ser una realidad. Cuando el planeta se enfrenta a un cambio de tendencia que en algunos países está causando estragos, la natalidad está llegando a unos niveles mínimos que preocupan a los expertos. Ser madre es una experiencia maravillosa, que esta mujer decidió o tuvo que realizar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que quizás nos acompañará en estos días. Es momento de conocer una historia real, que parece una película.

Es hora de conocer una de esas historias que ponen los pelos de punta y nos descubren la capacidad del ser humano para crear vida. La realidad, siempre acaba superando la ficción y lo hace de tal forma que nos hace descubrir algunos detalles esenciales que pueden convertirse en una auténtica película. Una mujer que dio a luz tantas veces que ha batido un récord Guinness del que algunos historiadores y científicos dudan. Un total de 27 embarazos, es decir, estuvo la mayor parte de su vida en este estado.

No lo es, aunque parece de ciencia ficción

Como si fuera una película nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber un poco más de este proceso que acabaría en una serie de elementos que pueden ser esenciales.

Estaremos pendientes de estos elementos que, sin duda alguna, nos reflejan algunos elementos que serán los que nos acompañarán en breve. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará un giro radical en esta increíble historia.

Las veces que una mujer ha estado embarazada, pero, sobre todo, los años y embarazos que ha tenido son parte de esta historia. Será el momento de conocer a la mujer que según los registros ha estado más veces embarazada y ha tenido partos múltiples, hasta completar el escalofriante número de 67 hijos.

Una cantidad de niños que la convierte en la mujer que rompió todos los récords, aunque quizás se le han atribuido una cantidad de partos múltiples que pueden ser claves. Esta historia es una de las que realmente puede hacer posible lo que todo el mundo creería que es algo inventado.

27 embarazos y 67 hijos

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La realidad es que estas cifras ponen los pelos de punta, en especial si tenemos en cuenta que estaremos pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en esta historia.

Las mujeres en España tienen más hijos a los 40 que a los 20, una cifra que puede ser irreal ante 27 embarazos, esta mujer empezó muy joven para poder llegar a esta cifra. Las redes sociales le dan a esta historia un peso enorme y quizás son las culpables de esta historia viral.

Tal y como explican en redes sociales: «a historia que parece imposible… pero tiene registro histórico En el siglo XVIII, una mujer rusa llamada Valentina Vassilyeva habría tenido 69 hijos en solo 27 embarazos ¿Cómo es posible? La clave está en que casi todos sus embarazos fueron múltiples:

16 partos de gemelos. 7 de trillizos. 4 de cuatrillizos. Esto permitió que, en lugar de tener decenas de embarazos individuales, pudiera alcanzar ese número en menos partos. Todo ocurrió entre 1725 y 1765, en una época donde la medicina era muy limitada… y aun así, se dice que 67 de los 69 hijos sobrevivieron, algo totalmente increíble para ese momento. Aunque algunos historiadores dudan por lo antiguo del caso, existen registros que lo respaldan, por lo que sigue siendo considerado uno de los récords más impactantes de la historia».

Pese a tener varios partos múltiples, llegó a unas cifras enormes que no se salvaron de esas desgracias que pueden pasar, en especial en épocas donde la comida no era algo que todo el mundo tuviera. De los 69 hijos, sólo 67 sobrevivieron, lo cual, ya es un gran logro, ya que en aquellos tiempos tampoco había leche de fórmula, con lo cual, amantó a 4 cuatrillizos, es decir, en algún momento, pudieron coincidir más de 10 hijos con necesidades de lactancia.

Un detalle que hace que parezca imposible, en los tiempos en los que los gemelos ya eran todo un logro y en algunos casos, incluso requerían la intervención de otra mujer para conseguir hacer que los bebés pudieran comer en los tiempos de exclusiva leche materna. Algo que hoy en día puede ser una realidad, pero en esos tiempos, no era nada fácil de conseguir.