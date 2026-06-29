Oscar Wilde, poeta irlandés: «Cuando uno está enamorado, empieza engañándose a sí mismo y termina engañando a los demás»

«Cuando uno está enamorado, empieza engañándose a sí mismo y termina engañando a los demás». Esta frase, atribuida al poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, ha adquirido una gran relevancia en la sociedad actual. Según psicólogos y sociólogos, el amor es una de las fuerzas más intensas de la conducta humana, pero también una de las más complejas. El enamoramiento, no representa únicamente un estado emocional espontáneo, sino que puede llegar a convertirse en un mecanismo de construcción de proyecciones y expectativas que muchas veces no coinciden con la realidad.

Pero, ¿cómo empieza el denominado «autoengaño amoroso»? Normalmente, suele comenzar de forma casi imperceptible. En las primeras etapas de una relación, el cerebro produce una intensa respuesta emocional que altera la percepción cotidiana. Lo que ocurre es que la mente selecciona aquello que desea ver y deja en segundo plano todo aquello que que contradice esa expectativa. El problema aparece cuando la construcción subjetiva sustituye la realidad.

La reflexión de Oscar Wilde sobre el amor

Una vez el «autoengaño amoroso» se consolida, comienza una segunda etapa: la necesidad de presentar esa historia idealizada ante los demás. Entonces, aparece la dimensión social del problema. «Las relaciones contemporáneas no solo se viven; también se muestran. Antes una pareja podía tener problemas sin que nadie lo supiera. Hoy existe una especie de escenario permanente donde cada interacción puede convertirse en contenido», señalan los expertos.

En algunos casos, el esfuerzo por sostener esa imagen termina afectando a la propia relación. Si bien la idealización puede fortalecer las relaciones en etapas tempranas, la dificultad surge cuando esa percepción impide reconocer conflictos reales o necesidades incompatibles. Ese momento se describe como un «despertar abrupto».

En una sociedad donde las redes sociales tienen un papel cada vez más relevante en las relaciones, el verdadero desafío consiste en recuperar espacios de autenticidad. Y ésta es la razón por la que la frase de Oscar Wilde sigue despertando tanto interés más de un siglo después. «Cuando uno está enamorado, empieza engañándose a sí mismo y termina engañando a los demás»; el amor no sólo transforma la manera en que vemos a otros, sino que también transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos.

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