Oscar Wilde, poeta irlandés: «Cuando uno está enamorado, empieza engañándose a sí mismo y termina engañando a los demás»
«Cuando uno está enamorado, empieza engañándose a sí mismo y termina engañando a los demás». Esta frase, atribuida al poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, ha adquirido una gran relevancia en la sociedad actual. Según psicólogos y sociólogos, el amor es una de las fuerzas más intensas de la conducta humana, pero también una de las más complejas. El enamoramiento, no representa únicamente un estado emocional espontáneo, sino que puede llegar a convertirse en un mecanismo de construcción de proyecciones y expectativas que muchas veces no coinciden con la realidad.
Pero, ¿cómo empieza el denominado «autoengaño amoroso»? Normalmente, suele comenzar de forma casi imperceptible. En las primeras etapas de una relación, el cerebro produce una intensa respuesta emocional que altera la percepción cotidiana. Lo que ocurre es que la mente selecciona aquello que desea ver y deja en segundo plano todo aquello que que contradice esa expectativa. El problema aparece cuando la construcción subjetiva sustituye la realidad.
La reflexión de Oscar Wilde sobre el amor
Una vez el «autoengaño amoroso» se consolida, comienza una segunda etapa: la necesidad de presentar esa historia idealizada ante los demás. Entonces, aparece la dimensión social del problema. «Las relaciones contemporáneas no solo se viven; también se muestran. Antes una pareja podía tener problemas sin que nadie lo supiera. Hoy existe una especie de escenario permanente donde cada interacción puede convertirse en contenido», señalan los expertos.
En algunos casos, el esfuerzo por sostener esa imagen termina afectando a la propia relación. Si bien la idealización puede fortalecer las relaciones en etapas tempranas, la dificultad surge cuando esa percepción impide reconocer conflictos reales o necesidades incompatibles. Ese momento se describe como un «despertar abrupto».
En una sociedad donde las redes sociales tienen un papel cada vez más relevante en las relaciones, el verdadero desafío consiste en recuperar espacios de autenticidad. Y ésta es la razón por la que la frase de Oscar Wilde sigue despertando tanto interés más de un siglo después. «Cuando uno está enamorado, empieza engañándose a sí mismo y termina engañando a los demás»; el amor no sólo transforma la manera en que vemos a otros, sino que también transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos.
Las mejores frases
- «Sé tú mismo, el resto de papeles ya están cogidos»
- «Vivir es lo más raro del mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo»
- «La experiencia no es más que el nombre que damos a nuestros errores»
- «Los amigos de verdad te apuñalan de frente»
- «Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida»
- «Tengo el más simple de los gustos: me satisface siempre lo mejor»
- «La verdad es raramente pura y nunca simple»
- «Cuando era joven pensaba que el dinero era lo más importante en la vida; ahora que soy mayor sé que lo es»
- «Las preguntas nunca son indiscretas, las respuestas sí»
- «La risa no es un mal comienzo para la amistad»
- «Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro»
- «No hay hombre lo bastante rico como para comprar su pasado»
- «Los viejos se lo creen todo, los de mediana edad sospechan de todo y los jóvenes lo saben todo»
- «La única manera de librarse de una tentación es caer en ella»
- «Nunca des explicaciones; tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las creen»
- «La esencia misma del romanticismo es la incertidumbre»
- «Todo en moderación, incluida la moderación»
- «El objetivo del amor es amar, ni más ni menos»
- «El deber es lo que esperamos de los demás»
- «La sociedad existe solo como un concepto mental; en el mundo real solo existen los individuos»
- «La educación es una cosa admirable, pero es bueno recordar que nada que realmente merezca la pena saber puede ser enseñado»
- «Uno nunca puede ir demasiado arreglado o estar demasiado educado»
- «La moralidad es simplemente la actitud que adoptamos hacia las personas que no nos gustan»
- «Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre siento que debo estar equivocado»
- «Todo el arte es inútil»
- «No quiero ir al cielo; ninguno de mis amigos está allí»
- «La belleza no necesita explicación, es superior al genio»
- «Los corazones se han hecho para que los rompan»
- «Un hombre nunca es lo suficientemente cuidadoso en la elección de sus enemigos»
- «Los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran al mundo sus propias vergüenzas»
- «El hombre está más alejado de sí mismo cuando habla a cara descubierta. Dale una máscara y te dirá la verdad»
- «No soy tan joven para saberlo todo»
- «La vida es una cosa demasiado importante como para tomársela en serio»
- «Si quieres enfurecer a tu enemigo, perdónalo»
- «Lo menos frecuente en este mundo es vivir»
- «La desobediencia, a los ojos de cualquiera que haya leído la historia, es la virtud original del hombre»
- «Un cínico es alguien que conoce el precio de todo y el valor de nada»
- «Todos vivimos en las cloacas, pero algunos miramos a las estrellas»
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