Ofrecen 50.000 dólares al peor fotógrafo: Islandia ofrece un premio en metálico y un viaje gratis de 10 días

Cuando hablamos de concursos de fotografía, estamos acostumbrados a ver las mejores instantáneas, aquellas tomadas desde el ángulo correcto y con la iluminación perfecta. Sin embargo, Icelandair ha decidido cambiar por completo este concepto y premiar al peor fotógrafo. La campaña «Really bad photographer» busca a personas sin ningún tipo de experiencia en el mundo de la fotografía capaces de demostrar que los paisajes islandeses son tan impresionantes que cualquiera puede obtener una buena instantánea. El premio es un viaje de 10 días a Islandia con todos los gastos pagados (vuelos, alojamiento y dietas incluidos) más 50.000 dólares (unos 43.000 euros). La fecha límite para presentar la candidatura es el 30 de abril de 2026.

El director global de marketing de Icelandair es muy claro respecto al por qué han puesto en marcha esta campaña: están cansados de ver imágenes con retoques digitales que no muestran la verdadera magia del país. En este contexto, Icelandair quería demostrar que incluso los peores fotógrafos pueden capturar la belleza de Islandia. Sin lugar a dudas, éste es uno de los países más increíbles del mundo: géiseres que expulsan agua hirviendo, auroras boreales, cascadas infinitas, volcanes activos, glaciares… Las imágenes podrán aparecer en una campaña publicitaria global y en exposiciones internacionales.

Islandia busca al peor fotógrafo

Los requisitos son los siguientes no tener experiencia profesional en fotografía ni haber cobrado nunca por fotografiar nada; no tener especial interés en aprender fotografía ni en mejorar; sentirse identificado con frases como «mis fotos siempre salen mal» o «a veces me sorprende cuando una sale bien»; sentirse cómodo grabando vídeos y apareciendo en fotos; tener capacidad física para hacer senderismo y actividades al aire libre; tener 21 años o más en el momento de presentar la candidatura; contar con un pasaporte válido y poder viajar a Islandia, Reino Unido y Estados Unidos; y no tener antecedentes penales. Además, no se menciona ningún requisito de idioma ni de nacionalidad concreta, ya que la convocatoria está abierta a nivel internacional.

Participación

El proceso se realiza a través de reallybadphotographer.com. Allí encontrarás un formulario con una serie de preguntas sobre tus habilidades en el mundo de la fotografía. Asimismo, puedes subir un vídeo de 60 segundos explicando por qué eres el candidato ideal. No es obligatorio, pero aumenta las posibilidades de ser seleccionado. El plazo de solicitud finaliza el 30 de abril de 2026.

La primera pregunta es «¿Cómo describirías tus habilidades fotográficas?» y ofrece como opciones de respuesta: «Realmente terrible», «Bastante malas», «Malas pero con entusiasmo», «Ocasionalmente buenas» y «Por encima de la media».

La segunda pregunta es «En comparación con tus amigos, tus fotos suelen ser:» y ofrece como opciones de respuesta: «Definitivamente las peores», «Notablemente peores», «Tema de conversación», «Sorprendentemente no malas» y «Entre las mejores».

La tercera pregunta es «¿Cómo calificarías tu nivel de inglés?» y ofrece como opciones de respuesta: «Por encima de la media», «Bueno», «Regular», «Aceptable» y «Malo».

La pregunta es «Si ocurre algo divertido en un viaje, ¿qué es lo más probable que hagas?» y ofrece como opciones de respuesta: «Compartirlo en línea de inmediato», «Publicar algunos momentos destacados después», «Enviarlo a mis amigos», «Guardarlo principalmente para mí» y «Probablemente no lo comparta».

Premios

El premio incluye un viaje de aproximadamente 10 días a Islandia en junio de 2026, con los vuelos de ida y vuelta cubiertos, así como el alojamiento y el transporte durante toda la estancia; además, se otorgan 50.000 dólares (unos 43.000 euros) por las fotos realizadas, el contenido generado y la participación en la campaña.

Los lugares más increíbles del país

Uno de los principales atractivos de Islandia es el conocido como «Círculo Dorado», una ruta de unos 230 km desde Reikiavik. Alberga el parque nacional de Thingvellir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004. Aquí se puede ver la separación entre las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia. También es de especial interés visitar el área geotérmica de Geysir, donde se encuentra el géiser Strokkur, que entra en erupción cada 10 minutos lanzando agua a más de 20 metros de altura.

A pocos kilómetros se encuentra la cascada de Gullfoss, que tiene una caída de 32 metros en dos niveles. En días soleados suele formarse un arcoíris sobre el cañón del río Hvítá. En la costa sur de Islandia hay doscascadas muy famosas: Seljalandsfoss, con una caída de 60 metros, y Skógafoss, que también tiene 60 metros de altura y 25 metros de ancho. En el norte del país se encuentra el lago Mývatn, formado hace unos 2.300 años por una erupción volcánica. La zona tiene más de 50 cráteres volcánicos y es uno de los lugares con mayor actividad geotérmica de Europa.