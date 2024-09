La nueva estafa bancaria que ha puesto en alerta máxima a España: hay más de 300.000 víctimas

España está en alerta máxima, ante la nueva estafa bancaria que afecta a más de 300.000 personas en Portugal. Las nuevas tecnologías y medidas de seguridad que afectan las transacciones bancarias o la manera de operar con los bancos no son todo lo seguras que esperaríamos. Recordamos cuando nos pasa algo con la tarjeta o no nos funciona, o cualquier otro problema digital, esos tiempos en los que no había aplicaciones, los bancos estaban sólo a la disposición del cliente físicamente.

La seguridad de que la persona que te atendía te conocía bien y anotaba todo en una libreta que, aunque siguen existiendo, nadie las usa. Por lo que, era garantía de seguridad, pero también hacíamos menos transacciones, hacer la compra o ir al supermercado con dinero en mano, ha pasado también a la historia. Ahora dejamos las tiendas cerca de casa o del barrio, para buscar precios más competitivos fuera de casa. Una elección que realmente puede acabar siendo lo que nos marque en estos días en los que la seguridad de determinadas cuentas bancarias se pone en riesgo y puede hasta ser peligrosa.

Alerta máxima en España ante esta nueva estafa

Las estafas bancarias son una realidad. Nos guste o no, teniendo una tarjeta y una cuenta bancaria, nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Es el momento de afrontar determinados cambios que llegan con estas nuevas tecnologías.

En el país vecino, Portugal, en un solo año ya se han visto afectados por más de 300.000 estafas. Las personas que han sufrido los efectos de estos elementos han perdido su dinero de formas muy diversas. Quizás con una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en una nueva situación que puede afectarnos de lleno y tiene varias formas de llegar a convertirse en un problema para nosotros. Tenemos por delante una serie de cambios que serán los que nos pueden afectar en estos días.

Los españoles no nos vamos a librar de unas estafas que acabarán marcando ese camino al que nos enfrentamos. Es el momento de afianzar algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos próximos días. Sin duda alguna tenemos por delante una situación que debemos conocer bien.

Hay más de 300.000 víctimas en Portugal

Sólo el año pasado el robo de datos personas de los usuarios para poder operar o realizar determinadas transacciones, fue un problema para muchos. Por lo que, al final de este problema lo que tenemos por delante es una situación que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno.

La forma de actuar de estos estafadores varia, pero desde la OCU nos presentan una forma de actuar clásica: «Banco Santander, Telefónica, Iberdrola, Decathlon, Ticketmaster… En las últimas semanas varias grandes compañías han sido víctimas de ciberataques para hacerse con los datos de miles de clientes. Lamentablemente, este tipo de hackeos suele anticipar intentos de estafas masivas, donde se suplanta la identidad de empresas bien conocidas para conseguir los datos bancarios del cliente y realizar cargos a su costa, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El modus operandi de estas estafas online es muy parecido: aprovechando la filtración del nombre, los datos de contacto y la vinculación del usuario con la empresa hackeada, el ciberdelincuente envía un falso email (así se inicia el phishing) o un falso SMS (el smishing) haciéndose pasar por personal de esa misma empresa. Esta comunicación urge a clicar en un link que simula ser el de la web oficial con alguna importante excusa, como la detección de un problema de seguridad o el bloqueo de la cuenta corriente. Una vez dentro de la web, se solicitará a la víctima sus datos y claves bancarias como la única forma de solucionar ese supuesto problema».

Siguiendo con la misma explicación: «La técnica de vishing es muy similar, solo cambia el canal. En vez de mandar un falso email o un falso SMS, el ciberdelincuente llamará a la víctima haciéndose pasar por personal de la empresa hackeada para pedirle sus datos bancarios con excusas parecidas. Hay casos en los que los suplantadores están realmente bien preparados y utilizan un lenguaje perfectamente elaborado, con todo tipo de tecnicismos y aclaraciones, lo que aumenta sus probabilidades de éxito. A esta técnica tan elaborada se la conoce como spoofing».

Bajo ningún concepto se deben facilitar datos personales, debemos estar preparados para eliminar estos correos o mensajes. Dejando a un lado este elemento que acabará convirtiéndose en una puerta de entrada a nuestra cuenta corriente, generando un problema mayor sin darnos cuenta.