Noche de San Juan 2026: horario y dónde ver los fuegos artificiales en tu ciudad

La noche de hoy 23 de junio no es una noche cualquiera sino que seguro que en muchas ciudades y localidades ya se nota desde horas antes, ya que se trata de la Noche de San Juan, que si bien no es algo festivo de por sí, o que afecte al calendario laboral, lo cierto es que sí que implica que a partir de la media tarde y primeras horas de la noche, muchos ya estén en las playas, o en las plazas de su barrio, listo para las tradicionales hogueras (aunque sabiendo que en muchas zonas ya no está permitido o se tiene que pedir permiso), la música, las verbenas, los fuegos artificiales y mucho más.

Al margen del horario y dónde ver los fuegos artificiales en cada ciudad esta noche, lo cierto es que la gran mayoría tienen una hora en común que es la de la medianoche, ya que al llegar las doce en cuando empiezan muchos fuegos artificiales como colofón de fiesta, aunque también es cierto que generalmente la gente se reúne, come algo tradicional (por ejemplo en Cataluña se comparte la coca de Sant Joan ), escucha algo de música, disfruta de la hoguera mientras otros muchos se dedican a tirar petardos y todo ello puede pasar mientras se desarrolla la noche, de modo que conviene tener claro qué pasa en cada ciudad antes de salir.

A qué hora son los fuegos artificiales de San Juan 2026

Si hay una hora que se repite en casi toda España es como ya hemos avanzado, las 00:00 si bien la medianoche sigue siendo el momento clave de San Juan. Es cuando coinciden hogueras, fuegos artificiales y ese pequeño ritual de cambio de día que muchos esperan durante toda la noche y que en el caso de que lo vivas en la playa implica bañarse en el mar, a la luz de la luna.

A partir de ahí, cada ciudad tiene sus matices, así que toma nota porque estos son algunos de los planes confirmados para este 2026:

Barcelona : aquí la noche no empieza de golpe, va poco a poco, pero desde las 21:00 horas ya hay movimiento en zonas como el Passeig de Lluís Companys, con la llegada de la Flama del Canigó, música y ambiente que se alarga hasta bien entrada la madrugada. Luego están las playas, donde no hay un único espectáculo centralizado, pero sí fuegos y petardos prácticamente constantes.

: aquí la noche no empieza de golpe, va poco a poco, pero ya hay movimiento en zonas como el Passeig de Lluís Companys, con la llegada de la Flama del Canigó, música y ambiente que se alarga hasta bien entrada la madrugada. Luego están las playas, donde no hay un único espectáculo centralizado, pero sí fuegos y petardos prácticamente constantes. Alicante : en este caso todo está mucho más marcado. A las 00:00 horas del 24 de junio se lanza la famosa palmera de fuegos artificiales desde el Benacantil. Ese es el momento que lo cambia todo, porque justo después empieza la cremà. Si vas, ese es el instante que no te puedes perder.

: en este caso todo está mucho más marcado. desde el Benacantil. Ese es el momento que lo cambia todo, porque justo después empieza la cremà. Si vas, ese es el instante que no te puedes perder. A Coruña: pocas ciudades viven San Juan con tanta intensidad. Las playas se llenan durante horas y, cuando llega la medianoche, empiezan los fuegos artificiales mientras se encienden cientos de hogueras. Es bastante impresionante verlo en directo.

pocas ciudades viven San Juan con tanta intensidad. y, cuando llega la medianoche, empiezan los fuegos artificiales mientras se encienden cientos de hogueras. Es bastante impresionante verlo en directo. Leganés (Madrid): aquí el plan arranca con DJ desde las 22:30 horas en Zarzaquemada. El momento clave llega a las 23:59 horas, cuando se lanza el castillo de fuegos artificiales al mismo tiempo que se prende la hoguera.

aquí el plan arranca con El momento clave llega a las 23:59 horas, cuando se lanza el castillo de fuegos artificiales al mismo tiempo que se prende la hoguera. San Sebastián de los Reyes (Madrid) : la tarde ya viene animada desde las 20:30 horas en el Parque de La Marina , con actividades y música. La hoguera se enciende a las 00:00 horas.

: la tarde ya viene animada desde las , con actividades y música. La hoguera se enciende a las 00:00 horas. Vallecas (Madrid) : en el Ensanche, el encendido se adelanta a las 22:00 horas. No hay que esperar a medianoche para ver fuego, lo que hace que mucha gente empiece la noche ahí.

: en el Ensanche, el encendido se adelanta a las No hay que esperar a medianoche para ver fuego, lo que hace que mucha gente empiece la noche ahí. Santander : aquí la programación empieza mucho antes, sobre las 17:30 horas, con ambiente durante toda la tarde y la noche. Luego cada zona se adapta al ritmo de la celebración.

: aquí la programación empieza mucho antes, sobre las con ambiente durante toda la tarde y la noche. Luego cada zona se adapta al ritmo de la celebración. Benicàssim (Castellón) : las playas concentran la mayor parte del plan y el castillo de fuegos artificiales está previsto a las 00:00 horas en Torre Sant Vicent.

: las playas concentran la mayor parte del plan y el castillo de fuegos artificiales está previsto a las Burriana (Castellón) : mantiene también el horario clásico, con fuegos a medianoche desde el espigón de la playa del Arenal.

: mantiene también el horario clásico, con Gandia (Valencia) : en Gandia donde la Noche de San Juan es también destacada se celebrará con música durante la noche y fuegos artificiales a las 00:00 horas en la Escollera Norte.

: en Gandia donde la Noche de San Juan es también destacada se celebrará con música durante la noche y fuegos artificiales a las Asturias: en muchos municipios no hay una única programación cerrada, pero sí una idea común que es la de disfrutar de las hogueras a medianoche, fuegos y verbena después, que suele alargarse hasta bastante tarde en la madrugada.

En definitiva, y más allá de cada ciudad, el patrón para lo que se celebra esta noche se repite bastante. La noche va subiendo poco a poco hasta llegar a ese momento de las doce, que es cuando todo coincidirá. Y a partir de ahí, muchas de las fiestas se alargarán hasta que salga el sol, y en aquellas comunidades donde mañana es festivo, como Galicia, Cataluña, o Comunidad Valenciana, tienen todavía un día entero para descansar o seguir celebrando San Juan.