No volverás a trabajar por la noche: lo prohíbe la ley

Antes de que te emociones, no todo el mundo va a dejar de trabajar de noche, hay algunos casos que están contemplados por ley y que quizás no lo sepan. Trabajar de noche es algo que siempre se ha hecho, aunque para determinadas personas sea una novedad.

Hay sectores en los que se necesita ese trabajo nocturno que se realiza para conseguir que las empresas funcionen. No es nada nuevo, el trabajador está pendiente de unos turnos o quizás es el que acepta estos horarios que pueden afectar a su salud, dependiendo de la edad y las costumbres que tenga o el tipo de trabajo que realice. La ley es muy clara con el trabajo nocturno.

Lo prohíbe la ley

Estos días se ha hablado en redes sociales sobre el trabajo nocturno o determinados horarios de la hostelería. Un sector del que dependen muchas personas y que puede acabar siendo del que la economía tenga más presente. Por lo que sus horarios están en el orden del día.

No es fácil compaginar la vida personal y profesional, pero es necesario hacerlo, especialmente cuando se necesita llevar un sueldo a casa. Estaremos preparados para afrontar un trabajo nocturno, siempre y cuando se cumpla con la ley, ya que no todo el mundo puede y debe hacerlo.

Cualquier trabajador sabe que firma un contrato de trabajo en el que se incluye el horario. Es decir, estamos ante unas horas en las que les damos nuestro tiempo y talento a cambio de un dinero. Por lo que acabarán siendo muchos los que reciban esta cantidad por algo que se realiza de forma constante.

Para que nada nos falle, debemos estar preparados para afrontar unos cambios que son claros. El estado de las personas se ve modificado, ya sea por la edad o por las condiciones es entonces, cuando sí, la ley dice que hay determinados colectivos que no pueden trabajar de noche.

Si formas parte de este colectivo podrás olvidarte de las horas nocturnas. Estarás en tu casa en ese momento disfrutando de ese merecido descanso después de todo el día. Pese a ser algo reconocido y necesario, hay momentos de la vida en los que no nos plantearemos realizar noches sino todo lo contrario.

Dejaremos que este elemento acabe siendo historia, aunque no para siempre, para algunos momentos que son los siguientes.

No volverás a trabajar de noche

Trabajar por la noche es ilegal para determinadas personas. Lo contenta la ley y más concretamente el Estatuto de los trabajadores. En esta norma encontrarás todo lo referente a unas personas que no pueden hacer estos turnos, aunque los hayan hecho, hay condiciones que cambian por completo a la persona y eliminan esa posibilidad.

La directiva 92/85 dispone que hay dos colectivos que no pueden hacer horario nocturno, son las personas con un contrato de formación (artículo 11 del ET) y las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. En ese caso no pueden hacer esos horarios que van de las 22 hasta las 6 de la mañana.

La misma norma recoge que este horario es el que se considera nocturno y por lo tanto, debe estar amparado por un extra o un plus de la propia empresa para darnos siempre esa compensación por no dormir en casa o pasar las horas que se consideran de sueño en la empresa.

El plus de nocturnidad es algo que invita a los trabajadores a realizar estas horas que casi nadie quiere hacer, pero son vitales para una economía familiar que se ha visto muy afectada por los precios al alza. Vivimos unos tiempos complicados en los que tenemos que afrontar unos precios desorbitados.

Todo es más caro, desde un kilo de naranjas, hasta una docena de huevos, por no hablar de las tarifas de la luz. Por lo que debemos tener en cuenta que queda euro cuenta no solo del que gastamos, también del que ganamos. Nadie, o casi nadie, trabaja por gusto, se invierte ese tiempo para ganar un dinero.

Por lo que debemos estar muy preparados para recibir esta cantidad de dinero que nos corresponde y saber si en caso de embarazo o lactancia estamos fuera de ese extra o plus de nocturnidad, pero también de un trabajo que se realiza en un horario complicado.

El Estatuto de los Trabajadores será el encargado de decirnos si estamos o no pendientes de estos horarios que se salen de los habituales. Pero en España no son nada extraños. En cualquier supermercado se pueden realizar turnos que llegan a las 22 de la noche perfectamente o en una tienda de ropa.

Además de la hostelería, aquí se cena muy tarde, por lo que prácticamente a las 22 es cuando se empieza a trabajar en este sector.