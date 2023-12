No vas a volver a meterte el dedo en la nariz. Las consecuencias son devastadoras

Meterse el dedo en la nariz puede tener consecuencias devastadoras que traerá tras de sí una advertencia de los expertos en salud. Hay un gesto que acabará siendo repetido una y otra vez, por lo que muchos son los que se ponen el dedo en la nariz, para sacarse algunos mocos o de forma intencionada como un acto que se va repitiendo. A partir de ahora, si en algún momento en tus ratos libres te dedicas a bucear en las profundidades de una nariz con sorpresas, dejarás de hacerlo al conocer las consecuencias de esta costumbre.

Meterte el dedo en la nariz es una costumbre peligrosa

Especialmente para todos aquellos que no se lavan bien las manos o directamente para los que lo hacen de forma repetitiva. Las redes sociales de mano de un doctor han lanzado una alarma. Aunque es un gesto muy común que se hace para mantener la nariz limpia, no es demasiado bueno hacerlo.

En realidad, se trata de algo que podemos hacer mucho mejor con un pañuelo o un elemento que impida que sean los propios dedos los que vayan directamente a la nariz. El problema es esa forma de tocar con los dedos una nariz que tiene acceso directo a nuestro cuerpo. No solo es la puerta de entrada al cerebro, también a los pulmones, por lo que puede provocar más de un problema de salud.

Los expertos de la Universidad de Griffith en Australia han dado con un descubrimiento totalmente desolador. Según sus experimentos este gesto ancestral que la humanidad lleva haciendo desde que tiene el ser humano, manos y nariz, puede desencadenar una larga lista de terribles enfermedades.

Estas son las consecuencias devastadoras de meterse el dedo en la nariz

El estudio realizado con ratones, a los que supuestamente les introducían ellos mismos las patas en la nariz o los infectaban de una bacteria que podemos tener en las manos, ha dado un resultado devastador. La ciencia nos descubre en este tipo de pruebas su capacidad a la hora de desencadenar con el más pequeño gesto, habitual y cotidiano, un mal mayor de grandes dimensiones.

Los científicos de la universidad afirman que la Chlamydia pneumoniae puede introducirse en el cerebro o en los pulmones. Detrás de esta bacteria puede estar una enfermedad tan terrible como el Alzheimer o la demencia. Los orígenes de esta enfermedad no están claros, de hecho, todavía no hay un tratamiento que sea capaz de parar este tipo de demencia, por lo que encontrar la causa sería un paso para poder curarlo, que de momento no se ha producido.

Esta infección en el cerebro, que tiene consecuencias totalmente devastadoras para quien padece esta enfermedad, podría, según estos científicos estar en esta bacteria que se introduce a través de poner un dedo en la nariz.

También puede dar lugar a neumonías o incluso a cáncer de pulmón, entre otras enfermedades terribles relacionadas con la llegada a los pulmones de este tipo de bacterias. El ser humano lleva miles de año en contacto con las bacterias, pero parece que hoy en día son más letales que nunca.

Los efectos de estas bacterias están dando lugar a graves enfermedades para las que la ciencia no ha encontrado respuesta. Siendo cada vez más y más frecuentes, dejando de ser anecdóticas o solo presentes en un colectivo de población para estar en todas las personas. Por lo que es importante, estar preparado para hacerles frente, conociendo sus orígenes y por qué su incidencia es cada vez mayor en el mundo.