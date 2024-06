No tiene apenas salidas: la carrera con la que jamás encontrarás trabajo en España

Hay una carrera con la que te va a costar encontrar trabajo en España, pese a que no tiene apenas salidas profesionales, se sigue eligiendo año tras año. Estamos en plena EBAU o selectividad, muchos estudiantes ya han elegido una carrera para la que necesitan nota.

Todos menos los que optan por un tipo de carrera para la que no tendrán que esforzarse demasiado, se necesita solo un 5 y puede cambiar por completo tu forma de pensar. Eso sí, de salidas profesionales quizás no tengas demasiado.

La carrera con la que jamás encontrarás trabajo en España

Ha llegado el momento de empezar a escoger la carrera de tus sueños, para la que debes estar preparado. Por lo que debemos empezar a ver qué nos está esperando, una opción de lo más recomendable que quizás debemos tener en cuenta es dejarnos guiar por lo que sentimos.

La elección de una carrera dependerá en gran parte de nuestros gustos. Por mucho que queramos hacerlo en base de una serie de elementos que son fundamentales. La afinidad por unos conocimientos que pese a no tener salidas profesionales pueden proporcionarnos una buena experiencia.

Más allá de Medicina, una carrera con gran demanda, pero un tipo de trabajo y condiciones que hacen que trabajar los fines de semana, las noches o afrontar el trato con las personas sea algo casi a diario, hay otras formas de vivir. No se ganará tanto de dinero, pero seguramente se será más feliz.

El dinero no parece importar a aquellos que se guían por el corazón y no dudan en obtener aquello que desean. Llegar a la universidad y nutrirse de unos conocimientos que son esenciales y que quizás nos aportarán mucho más de lo que parece. Pese a la destrucción de las humanidades en el sistema educativo, con cada vez menos horas, hay una carrera que va cogiendo protagonismo.

Sin apenas salidas laborales de base, pero eso no significa que no se consiga un trabajo de profesor o de funcionario, no hay que olvidar que la administración pide graduados para determinados puestos. Por lo que, si estás eligiendo carrera, quizás quieras optar por un camino alternativo que seguro que te aportará grandes satisfacciones. Pese a ser impopular de cara al mercado de trabajo, cada vez hay más personas que optan por las letras.

No tiene apenas salidas

Si nos fijamos en lo que nos dice una Universidad como la de Granada quizás no sea tan descabellado optar por estudiar Filosofía. Siguiendo el plan de estudios de esta carrera, las salidas profesionales no son tan malas: «Ante el cambio continuado del mercado de trabajo se demandan profesionales con capacidad analítica y pensamiento crítico, que permite la adaptación constante a distintas actividades y funciones, más que la adquisición de conocimientos específicos. Los estudios de filosofía son cada vez más apreciados porque capacitan para actividades de organización y de gestión en ámbitos diversos. El sector tecnológico, robótica e inteligencia artificial, está demandando expertos en competencias sociales y humanas. Los filósofos/as son necesarios para que trabajen conjuntamente con matemáticos para dotar a la inteligencia artificial de comportamientos humanos que les cuesta imitar. Se necesitan filósofos con altos conocimientos de lógica proposicional para poder conversar, enseñar a hablar a las máquinas y para entenderse con ellas. Competencias clave en este sector capacidad de decisión, creatividad y habilidades comunicativas. Es muy probable que el metaverso, los chips y la IA traigan un crecimiento en la demanda de estos profesionales.Según la UNESCO el despliegue de las tecnologías de la IA en la educación debe tener como objetivo mejorar las capacidades humanas y proteger los derechos humanos para alcanzar una colaboración eficaz entre humanos y máquinas en la vida, el aprendizaje y el trabajo, así como en favor del desarrollo sostenible.Se están aplicando en las aulas Inteligencia Artificial y Machine Learning, para facilitar el trabajo de los profesores, el rendimiento de los estudiantes, y para tareas administrativas. Inteligencia Artificial en la Educación: profesores virtuales para estudiantes, formación permanente para docentes, actualización de contenidos en los temarios, capacidad de adaptación en el aprendizaje para cada estudiante, evaluaciones más eficientes. Ocupaciones relacionadas con la Inteligencia Artificial: Especialista en ética para garantizar la privacidad y el comportamiento ético; Educador/a digital, aprendizaje personalizado, Experto/a en procesamiento de lenguaje natural… En el área de Recursos Humanos, estos profesionales se desenvuelven bastante bien, aportando ese factor humano tan necesario en las organizaciones actuales. Destacaremos Hr Business Partner con grandes habilidades comunicativas y Director/a de RRHH. Tecnología, Innovación y Desarrollo Tecnológico aplicados al arte y la cultura, están generando empleo»

Por lo que quizás estas salidas laborales están cambiando por completo, por lo que tendremos que estar preparados para dar un paso hacia unas humanidades que se transforman por completo.