Ni se te ocurra tirar tu ropa vieja: todo lo que puedes hacer con ella

Hay muchas cosas que puedes hacer con tu ropa vieja es cuestión de ponerse manos a la obra con unas manualidades que son casi imposible de no hacer. Cada vez somos más conscientes de lo importante que es reciclar, darles una segunda vida a nuestros productos que de lo contrario acabarán siendo parte de la basura. La ropa tiene un coste de fabricación que pese a que puede ser bajo, los resultados de este proceso pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Si quieres evitar tirar tu ropa vieja, toma nota de lo qué puedes hacer con ella.

Todo lo que puedes hacer con tu ropa vieja

Sepas o no coser, hay una y mil formas de conseguir que tu ropa tenga una segunda vida. Vas a poder hacer posible lo imposible, logrando un acabado de 10 de la mejor manera posible, con la ayuda de un tipo de proceso que puede ser determinante en todos los sentidos. Estas ideas de reciclaje las puedes hacer sin saber coser o aprendiendo a hacerlo, es solo cuestión de disponer del tiempo necesario para hacerlo.

Vamos a darle una segunda vida a cualquier prenda, empezando por las camisas, puedes hacer preciosos delantales, aprovechando que ya tienes la parte delantera hecha. Simplemente, recorta las mangas y añade una tira para poder atarlos y colgarlos, es un proceso sencillo.

Haz bufandas o trapos de cocina con aquellas prendas que ya no usas. Las posibilidades son enormes, si te encantaba ese vestido, pero se ha quedado pequeño. Córtalo a tiras puedes hacer una bufanda o incluso un cinturón. Es una manera de lograr que tu ropa tenga una larga segunda vida.

Puedes hacer también una manta enorme. Imagina que se te han quedado pequeños jerséis de lana, es algo que sucede en especial con los niños que crecen muy rápido. Simplemente, recorta los jerséis en cuadrados y haz una manta con ellos, conseguirás unas mantas personalizadas a tu media y quizás con muy buenos recuerdos.

Corta tus pantalones que pasarán de jeans a shorts. Es una manera de lograr que estas prendas tengan una vida mucho más larga. Conseguirás lo que te propones de la mano de este tipo de prendas, darles una segunda vida y aprovechar un pantalón que seguro que te quedará bien.

Una diadema con la ayuda de un trozo de tela de una camiseta para que tu pelo esté siempre en orden. Es una forma de conseguir que estas piezas tengan una segunda vida de lo más fácil de crear.

Convierte tus jeans en juguetes para mascotas. Son una tela muy resistente, ideal para perros que quieren un juguete que les dure mucho tiempo. Con lo cual, vas a poder lucirte de la mano de un tipo de elemento que puede ser el regalo que deseas para ese pequeño que te acompaña y forma parte de tu familia.

Lograrás también darles una segunda vida, vendiendo o donando tu ropa vieja. No tendrá que ocupar más espacio y simplemente podrás dejarla salir de la mano de una venta o una donación. Alguien se podrá poner una ropa que ya no te queda bien o ya no quieres usar más.

Ahora más que nunca debemos aprovechar al máximo cada uno de los elementos de que disponemos, de lo contrario, tendremos una casa repleta de objetos que no usamos o acabaremos eliminando determinados productos que quizás pueden servirnos más. Recicla la ropa, aprovecha estas piezas que están hechas para durar más que una temporada, los resultados se notarán, ahorrarás y ayudarás al planeta.