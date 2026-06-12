Cuando se piensa en las grandes mentes de la historia, es fácil que aparezcan figuras como Albert Einstein, Isaac Newton, Marie Curie, Nikola Tesla, Ada Lovelace, Alan Turing, Aristóteles o incluso Galileo Galilei. Cada uno aportó algo único en su campo y transformó profundamente nuestra manera de comprender el universo, la ciencia y la propia naturaleza del conocimiento humano. Sin embargo, sus tipos de inteligencia eran muy distintos. Por ejemplo, Einstein destacaba por su capacidad para imaginar y explicar fenómenos físicos abstractos que desafiaban la intuición. Newton, por su parte, logró traducir el movimiento de los cuerpos celestes en leyes matemáticas precisas.

Galileo Galilei cambió la ciencia con su forma de observar el universo, mientras que Leonardo da Vinci combinaba arte y ciencia con una creatividad muy adelantada a su tiempo. Turing, por otro lado, sentó las bases de la informática moderna al conceptualizar máquinas capaces de procesar información. En este contexto, es interesante preguntarle a la IA quién es el personaje más inteligentes de la historia. Ahora bien, no es una cuestión sencilla de resolver, ya que la inteligencia es un concepto completo y, por ende, extremadamente difícil de medir.

El personaje más inteligente de la historia

«No hay una respuesta objetiva a eso. La «inteligencia» no es una sola cosa: incluye lógica, creatividad, memoria, capacidad matemática, visión estratégica e impacto histórico. Por eso, comparar personas de épocas distintas es muy difícil», comienza explicando la IA.

A continuación, expone lo siguiente: «Si tengo que elegir solo uno, sin matices y asumiendo todas las limitaciones de comparar épocas y tipos de inteligencia, el más sólido candidato suele ser Isaac Newton porque su capacidad intelectual fue extraordinario en varias áreas al mismo tiempo:

En física, formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal, que explicaron desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas con un mismo sistema.

En matemáticas, desarrolló (junto a Leibniz de forma independiente) el cálculo, una herramienta esencial para toda la ciencia moderna.

En óptica, demostró que la luz blanca está compuesta por colores.

Además tenía un nivel de razonamiento abstracto y matemático muy por encima de su época. Por lo tanto, lo que hace que Newton destaque frente a otros genios no es sólo «ser brillante», sino haber creado el marco matemático y físico con el que todavía se describe buena parte del mundo».

Los personajes más inteligentes de la historia

Es imposible hablar de los avances y la evolución de la ciencia, especialmente de la física, sin mencionar a Albert Einstein. Se le considera uno de los científicos más influyentes y reconocidos de toda la historia. Entre sus numerosas aportaciones destaca la ecuación más famosa del mundo, que relaciona la energía con la masa: la energía de un cuerpo en reposo es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. También es conocido por la Teoría de la Relatividad.

Galileo Galilei es una figura clave de la Revolución Científica, considerado como uno de los padres de la astronomía moderna, la física moderna y del método científico. Entre sus principales aportes destaca el estudio del movimiento, al formular principios fundamentales que dieron origen a la primera ley del movimiento.

Marie Curie es reconocida mundialmente por sus investigaciones pioneras en el campo de la radiactividad, siendo una de las científicas más influyentes de la historia de la ciencia. Sus investigaciones abrieron el camino al uso de la radiación en medicina, especialmente en tratamientos posteriores contra enfermedades como el cáncer, al observarse su capacidad para afectar tejidos celulares.

Nikola Tesla fue un destacado inventor e ingeniero cuyas aportaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la corriente alterna. También exploró diversos conceptos y dispositivos experimentales que influyeron en avances posteriores en áreas como las comunicaciones y la tecnología eléctrica.

Alan Turing fue un matemático, lógico y científico británico cuyas contribuciones resultaron decisivas para el desarrollo de la informática moderna. Su aporte más influyente fue la formulación de la denominada «máquina de Turin»”, un modelo teórico que sentó las bases de la computación moderna y de la noción de algoritmo.

Leonardo da Vinci fue un destacado polímata del Renacimiento, reconocido por sus valiosas contribuciones tanto al arte como a la ciencia y las humanidades. En el campo artístico realizó algunas de las obras más célebres de la historia, entre ellas «La Gioconda», «La Última Cena» y su icónico dibujo del «Hombre de Vitruvio».

Steve Jobs fue una de las figuras más influyentes, de las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI. Fundó Apple junto con su socio Steve Wozniak y su visión contribuyó a transformar la informática personal y a redefinir la industria de la telefonía móvil. Entre sus desarrollos más representativos se encuentran el Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad.