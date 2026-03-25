Ni jabón ni limón: la mezcla fácil de mi madre para quitar el ‘olor a viejo’ en pocos minutos y sin esfuerzo

El «olor a viejo», que se suele asociar a muebles de madera, casas antiguas y ropa guardada desde hace años, no surge única y exclusivamente por el paso del tiempo, sino por una combinación de factores, entre los que destacan la humedad, el polvo y la falta de ventilación. Afortunadamente, existe una mezcla tan sencillo como efectiva para eliminar el «olor a viejo», bien conocida por nuestras madres, para la que sólo necesitas dos ingredientes que seguro tienes en casa: vinagre y bicarbonato. Gracias a sus propiedades antibacterianas y desodorizantes, permiten eliminar olores desagradables sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos. La combinación de ambos, cuando se aplica correctamente, puede transformar por completo el ambiente del hogar.

Por supuesto, de nada sirve aplicar esta mezcla para eliminar el «olor a viejo» sin una buena limpieza. Lo primero y más importante es limpiar la casa a fondo para eliminar la suciedad y los olores persistentes. Las cortinas y muebles acumulan polvo y partículas que retienen olores, así que comienza aspirándolos. Para superficies duras, como el suelo o los muebles, utiliza una mezcla a partes iguales de vinagre de limpieza y agua. Finalmente, recuerda la importancia de lavar con regularidad los cojines y las sábanas.

La mezcla definitiva para eliminar el ‘olor a viejo’

¿Cuál es el origen de este problema tan habitual en los hogares? Normalmente, se debe a la acumulación de polvo y suciedad en muebles, cortinas y alfombras. Asimismo, en lugares con poca ventilación, como el baño o el trastero, con el paso del tiempo puede aparecer humedad y moho al no circular el aire. A esto hay que sumar que, cuando la ropa se guarda de una temporada para otra en bolsas de plástico, también pueden aparecer malos olores y polillas; lo ideal es utilizar bolsas de tela impermeables o bolsas al vacío.

El vinagre y el bicarbonato de sodio son dos ingredientes caseros muy eficaces a la hora de eliminar el «olor a viejo» gracias a sus propiedades químicas: el vinagre es un ácido suave que neutraliza los malos olores y descompone las moléculas responsables del olor, mientras que el bicarbonato actúa como un absorbente natural, atrapando las partículas de olor y refrescando el ambiente.

Para empezar, identifica la fuente del mal olor. Si se trata de cortinas, alfombras, muebles tapizados o prendas de vestir, espolvorea bicarbonato generosamente sobre la superficie y déjalo actuar entre 15 minutos y varias horas, dependiendo de la intensidad del olor. Después, aspira el bicarbonato o sacude la ropa. A continuación, prepara una solución de vinagre y agua a partes iguales. Humedece un paño limpio o una esponja en la mezcla para eliminar el «olor a viejo» y frota suavemente la superficie afectada. Para la ropa, puedes añadir la mezcla directamente en el ciclo de lavado. Otra opción es colocar un recipiente abierto con vinagre en la habitación o dentro de un armario durante varias horas; el vinagre absorberá el olor ambiental. Luego, ventila bien.

Para una limpieza más profunda, primero espolvorea bicarbonato sobre la superficie, deja actuar y aspira; luego aplica vinagre diluido para neutralizar cualquier residuo y desinfectar. Este método también previene la proliferación de bacterias y hongos.

Alternativas

Además de la mezcla de vinagre y bicarbonato, existen otras soluciones caseras para eliminar el «olor a viejo». Una de las más utilizadas es el carbón activado, bien conocido entre los expertos en limpieza del hogar al ser un gran aliado para absorber olores. Es suficiente con colocar bolsitas con carbón activado en armarios, cajones y aquellos rincones que tengan poca ventilación.

Las plantas aromáticas, como el romero, la menta o la albahaca, son otra buena opción para aromatizar la casa de forma natural, sin necesidad de recurrir a ambientadores químicos. Coloca ramitas frescas o secas en recipientes pequeños dentro de armarios, cajones o habitaciones.

Una vez eliminados los malos olores, es recomendable aromatizar los diferentes espacios del hogar. Aquí entran en juego los aceites esenciales de lavanda, limón y eucalipto. En la cocina, se puede hervir agua con con cáscaras de naranja y canela para dejar un aroma agradable en el ambiente.

Consejos prácticos

Una vez eliminado el «olor a viejo» con esta mezcla, es esencial que la situación no vuelva a repetirse, y para ello hay varios consejos que conviene seguir al pie de la letra. Por un lado, teniendo en cuenta que la humedad es una de las principales causas de los malos olores, es conveniente revisar si hay filtraciones o zonas con poca ventilación. En este caso, se pueden utilizar deshumidificadores.

En cuanto a la ropa, a la hora de guardarla de un año para otro, es esencial lavarla y almacenarla en bolsas de tela con ventilación. También se pueden colocar saquitos de tela con hierbas aromáticas o bicarbonato dentro de los cajones y armarios. Finalmente, la rutina de limpieza es clave. Aspira y limpia una o dos veces por semana para evitar que se acumulen la suciedad y el polvo, prestando especial atención a los rincones menos accesibles.