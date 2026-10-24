Neil Postman, sociólogo: «Lo que nos destruirá no es aquello que odiamos, sino aquello que nos divierte»

¿Y si el mayor peligro para una sociedad no fuera aquello que teme, sino aquello que disfruta sin cuestionarse sus consecuencias? Esta idea resume una de las principales advertencias del escritor y sociólogo Neil Postman, que dedicó buena parte de su obra a analizar cómo los medios transforman nuestra manera de pensar. Su crítica al poder del entretenimiento, desarrollada especialmente en Divertirse hasta morir, invita a reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a consumir contenidos y el espacio que reservamos para informarnos y pensar de manera crítica.

El peligro de convertirlo todo en entretenimiento

Neil Postman (1931-2003) fue un educador, teórico de los medios y crítico cultural estadounidense. En 1985 publicó Divertirse hasta morir, una obra en la que examinó cómo la televisión estaba transformando el debate público. Su tesis era que la información, la política, la educación y otros asuntos importantes podían acabar presentándose como espectáculos destinados a entretener.

Para Neil Postman, el problema no consistía únicamente en que la televisión ofreciera programas de entretenimiento, sino en que su lógica terminara imponiéndose también a las noticias y a las conversaciones sobre asuntos serios. Cuando la prioridad es captar la atención, el contenido puede perder profundidad y los argumentos complejos quedan relegados frente a los mensajes breves, llamativos y fáciles de consumir.

Una advertencia que anticipó la era digital

Aunque Neil Postman desarrolló su crítica cuando la televisión dominaba buena parte del panorama mediático, sus planteamientos permiten reflexionar sobre el entorno digital actual. Las redes sociales, los vídeos cortos y las recomendaciones automatizadas compiten por mantener nuestra atención, mientras los contenidos más impactantes pueden difundirse rápidamente, incluso cuando carecen de contexto suficiente.

Esto no significa que todo el entretenimiento sea perjudicial ni que las redes sociales impidan pensar. La cuestión es cómo utilizamos estas herramientas y qué ocurre cuando el consumo constante de estímulos desplaza actividades que requieren concentración, como leer, contrastar información o comprender un problema desde diferentes perspectivas.

La diferencia entre estar informado y distraído

La reflexión de Neil Postman también plantea una pregunta sobre la calidad de la información que recibimos. Ver titulares, vídeos y publicaciones durante horas no garantiza comprender mejor lo que sucede. Para formarse una opinión fundamentada hacen falta contexto, fuentes fiables y tiempo para evaluar los argumentos, especialmente cuando circulan afirmaciones engañosas o desinformación.

La advertencia que transmite esta idea sigue siendo relevante, ya que una sociedad puede tener acceso a enormes cantidades de información y, aun así, dedicar poca atención a comprenderla. Aprender a elegir qué consumimos, cuándo desconectar y cómo verificar lo que vemos puede ayudarnos a disfrutar del entretenimiento sin renunciar al pensamiento crítico.