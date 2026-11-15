Massiel desvela el episodio más traumático de su vida antes de casarse: «Tuve que someterme a un aborto clandestino en la mesa de mi comedor»

Massiel es una de las grandes voces que ha regalado la música española y una de las pocas artistas que puede presumir de haber llevado a nuestro país a lo más alto de Eurovisión. Sin embargo, detrás de los aplausos, los reconocimientos y una trayectoria llena de éxitos, también hay episodios personales que han dejado una profunda huella en su vida. La cantante ha decidido sentarse frente a las cámaras para relatar uno de los capítulos más oscuros de su historia: el infierno que, según su testimonio, vivió durante su primer matrimonio.

Nada más ocupar su sitio en el plató, la artista dejó claro que no había acudido para recordar sus grandes éxitos ni para hacer un repaso amable de su carrera. Massiel quería hablar de una etapa especialmente dolorosa, marcada por el miedo, la falta de libertad y una relación que terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Una historia que se remonta a los años posteriores a su victoria en Eurovisión, cuando conoció a Luis Recatero, el hombre con el que acabaría casándose.

La cantante recuerda en ¡De Sábado! que, antes de pasar por el altar, mantuvieron relaciones sexuales en el piso que tenía en el barrio madrileño de Chamberí, donde, según explicó, vivían también los integrantes de Mecano antes de alcanzar la fama. «Fuimos al piso que tenía yo en Chamberí, que al lado vivían los Mecano antes de ser famosos y tuvimos relaciones sexuales», relató. No utilizaron protección y Massiel se quedó embarazada. Sin embargo, aquella situación también le permitió darse cuenta de que la relación no tenía el futuro que había imaginado. «Antes de casarme me di cuenta de que no se daban las condiciones oportunas para una convivencia», reconoció.

Un aborto clandestino en la mesa de su comedor

La situación se complicó todavía más cuando Massiel planteó a su entonces pareja la posibilidad de acudir a un abogado para establecer capitulaciones matrimoniales. La respuesta de Luis Recatero fue contundente: «No, uno se casaba para toda la vida y lo tuyo es mío también». Poco después, la artista descubrió que estaba embarazada, en una época en la que el estigma social y las restricciones legales dejaban a muchas mujeres sin alternativas.

El aborto no estaba legalizado en España y algunas mujeres viajaban hasta Londres para interrumpir sus embarazos. Massiel, sin embargo, terminó recurriendo a un procedimiento clandestino en su propia casa. «Tenía una amiga, cuya madre practicaba este tipo de procedimientos, y en 24 horas vino a Madrid. Tuve que someterme a un aborto clandestino en la mesa del comedor de mi casa y sin anestesia», recordó.

La cantante no pudo contener la emoción al rememorar las circunstancias en las que tuvo que pasar por aquello. «No es lo mismo irte a una clínica donde te ponen anestesia y te practican el procedimiento. Esto fue a pelo. Además, cuando lo hice, tuvo que ser de día para que viera mejor y bajé las persianas de casa, porque me daba mucho miedo que los vecinos me vieran», explicó. Un episodio especialmente duro que tuvo lugar antes incluso de que comenzara su vida matrimonial.

El episodio de violencia que vivió con su ex marido

Massiel también recordó cómo afrontó el día de su boda, una celebración en la que, según confesó, no consiguió ocultar que algo no iba bien. «No había una sola foto donde se me viera sonriendo y sabía que ese matrimonio no iba a durar», aseguró. Sus sospechas no tardaron en confirmarse. Apenas dos meses después de casarse, vivió un episodio en su domicilio que todavía hoy recuerda con especial crudeza.

La artista explicó que su marido regresó a casa después de una reunión con compañeros de trabajo en un estado de grave embriaguez. Ante su comportamiento, decidió encerrarse en una habitación, pero él comenzó a golpear la puerta hasta intentar derribarla. «Mi vida no me importaba, porque era un hombre violento y me podría haber matado de una paliza», llegó a decir antes de relatar lo sucedido aquella noche. «A los dos meses de casados, venía de una reunión con compañeros de trabajo y venía en mal estado. Me encerré en el cuarto y trató de romper la puerta a golpes, hasta que se cansó y se fue a dormir a la habitación de al lado. Abrí la ventana para que los vecinos escucharan lo que estaba pasando. Al amanecer, escuché las cuerdas de tender de la vecina y le pedí que llamara a mi suegra. Cuando entró y vio los muebles rotos y que no podía haber roto la puerta de la habitación, le dije que se lo llevara», recordó.

Una infidelidad durante la luna de miel y el control sobre su carrera

La luna de miel tampoco estuvo exenta de episodios desagradables. Massiel contó que, durante el viaje a México, su marido conoció a tres mujeres canadienses y que, tiempo después, descubrió que había mantenido relaciones sexuales con ellas. «Cuando estábamos allí, supe que conoció a tres canadienses y, después de poco tiempo, me enteré de que se había follado a las tres», relató.

A todo ello se sumaba una situación de control que condicionaba su día a día. La cantante explicó que, en aquella época, dependía de su marido y que las convenciones sociales imponían a las mujeres un papel del que no siempre resultaba sencillo escapar. Cuando recibió una nueva propuesta profesional, Luis Recatero volvió a dejarle clara su postura: «Tú eres mi mujer y tienes que estar aquí para hacerme la cena».

Aquella respuesta terminó de convencerla de que debía poner fin a su matrimonio. Massiel decidió buscar un abogado e iniciar los trámites para divorciarse, con el objetivo de recuperar su libertad y abandonar una relación que, según ha contado ahora, estuvo marcada por el miedo y el sufrimiento. Una confesión especialmente dura con la que la artista ha vuelto a mirar de frente, y con una notable emoción, a uno de los episodios más difíciles de su vida.