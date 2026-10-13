Mantener pulsado el botón de encendido y el de ‘OK’ a la vez en el mando de la televisión: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El mando a distancia esconde funcionalidades clave que son desconocidas para la mayoría de los españoles. Por lo general, se hace uso del mando de la televisión, aunque en ocasiones se usa un control por haberse roto o el mando de un decodificador. En el primer caso, lo difícil es conectarlo a la televisión, mientras que el segundo se usa para no tener que utilizar dos mandos.

Una combinación de botones facilita, en modelos específicos, entrar en la configuración para que el mando pueda también controlar algunas funciones de la televisión. Hablamos de pulsar los botones de encendido (POWER) y OK (botón central) durante unos segundos a la vez. Esta combinación no es universal a todos los mandos, pero en varios permite entrar en la programación del televisor.

Qué ocurre al pulsar POWER y OK al mismo tiempo

Mantener pulsados los botones POWER y OK durante unos tres segundos hace que se encienda o cambie el estado del indicador LED en determinados mandos. Esto significa que el control ha entrado en un modo de configuración para programar sus funciones vinculadas al televisor.

A continuación, el mando puede requerir un código correspondiente al fabricante del televisor. En algunos modelos se utilizan códigos de cuatro o cinco cifras, mientras que otros demandan una búsqueda automática hasta que encuentran la configuración compatible. El fin es que un mando distinto pueda controlar las funciones del televisor sin necesidad de usar el original.

Para qué sirve

Esta función resulta muy útil cuando se utiliza un decodificador, un mando universal o un reproductor multimedia. Después de configurarlo, el usuario puede utilizar dicho mando para controlar funciones como el encendido, el volumen o la selección de entrada.

Ciertos dispositivos posibilitan copiar determinadas órdenes directamente del mando original del televisor. En algunos mandos, esta combinación durante tres segundos activa el modo aprendizaje, por lo que no es un atajo escondido dentro de la pantalla.

Cómo utilizar el botón de encendido y OK

Antes de iniciar este procedimiento, conviene comprobar que el mando tiene batería y que la televisión está encendida. Después, se apunta el control hacia el televisor y se mantienen pulsados los botones POWER y OK a la vez durante tres segundos hasta que el indicador luminoso se encienda o cambie de estado.

En cuanto se acabe el proceso, se recomienda probar las funciones principales para verificar que se ha procedido correctamente. Si alguna no responde, conviene repetir la programación con otro código. Antes de proceder, es necesario consultar las instrucciones específicas del mando para saber cuál es la funcionalidad que se activa.