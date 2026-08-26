Leo Christopher: «Sólo hay una cosa más valiosa que nuestro tiempo y es con quién lo pasamos»
La última reflexión Leo Christopher y las mejores frases para reflexionar
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«Sólo hay una cosa más valiosa que nuestro tiempo y es con quién lo pasamos». Esta es la última frase viral que fue pronunciada en su día por Leo Christopher, un escritor y poeta que en las redes sociales suele publicar grandes reflexiones sobre el paso del tiempo y la compañía con lo que lo tenemos que afrontar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta famosa frase que se ha hecho viral en todo el mundo.
La cuenta de las redes sociales dedicada al escritor y poeta Leo Christopher suele reflejar a menudo grandes frases que pueden llegar a hacernos reflexionar sobre nuestro ciclo de vida. Además, estas últimas palabras que se han hecho virales también reflejan la importancia de la compañía con la que afrontamos nuestro paso por la vida que, como siempre se dice, es cuestión de días. Porque la última reflexión viral de este escritor quiere decir muchas cosas.
Y es que la frase «sólo hay una cosa más valiosa que nuestro tiempo y es con quién lo pasamos» quiere decir muchas cosas. Por un lado, deja clara la importancia del tiempo en la vida de las personas. La famosa frase de «el tiempo es oro» que se pone de manifiesto en esta secuencia. Además, de la segunda parte de esta frase también se pueden extraer la importancia de elegir a la persona adecuada para que pase el tiempo contigo y que también dará sentido a la vida invertir este tiempo con la familia y los amigos.
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La reflexión de Leo Christopher y las mejores frases para reflexionar
Esta última reflexión viral del escritor y poeta Leo Christopher explica el concepto que puede dar sentido a la vida y hacer feliz a las personas que sigan estas premisas. Esta son otras de las grandes reflexiones que pueden seguir de aprendizaje para que las personas alcancen la felicidad. Estas son las mejores frases sobre este tema que recoge la página web CuerpoMente:
- «El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido».
- «La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes».
- «Disfruta la vida. Hay un montón de tiempo para estar muerto».
- «La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte».
- «El tiempo todo lo cura, pero la vida solo puede ser vivida una vez».
- «La vida es larga si sabes cómo usarla».
- «La vida es como una obra de teatro: no importa cuánto haya durado, sino cuán bien se ha representado».
- «Sé feliz por un instante; ese instante es tu vida. Bebe del momento presente, porque mañana tal vez no haya copa ni vino».
- «La vida sería infinitamente más feliz si pudiéramos nacer a los 80 años y acercarnos gradualmente a los 18».
- «Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo».
- «Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente».
- «Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo».
- «Muchos hombres viven como si nunca fueran a morir, y mueren como si nunca hubieran vivido».
- «No hay memoria a la que el tiempo no acabe, ni dolor que la muerte no le consuma».