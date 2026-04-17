Se insta a la población a poner bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza

En los últimos meses se ha empezado a ver cada vez más un consejo de limpieza bastante sencillo que está llamando la atención de muchos debido a lo sencillo que resulta y a su eficacia. Tiene que ver con poner bicarbonato en los rieles de las ventanas y lo cierto es que no es un truco viral sin más, sino que detrás hay una explicación bastante lógica y, de hecho, muchos expertos en limpieza lo recomiendan porque responde a un problema muy común en casa.

Los rieles de las ventanas son una de esas zonas que casi nadie limpia a fondo hasta que empieza a dar problemas. Al estar en una zona de paso de aire constante, ahí se va acumulando polvo, restos de suciedad, humedad e incluso pequeñas partículas que llegan del exterior. Con el tiempo, esa mezcla termina formando una especie de capa pegajosa que no se quita fácilmente. Y claro, cuando eso pasa, no sólo es un tema de suciedad sino que empieza a notarse en el uso diario: la ventana no desliza bien, se queda atascada o hace ese ruido incómodo al abrir y cerrar. Ahí es donde mucha gente empieza a buscar soluciones y es donde aparece el bicarbonato.

Por qué recomiendan usar bicarbonato en los rieles de las ventanas

El bicarbonato de sodio lleva años utilizándose en limpieza doméstica, pero en el caso de aplicarlo en los rieles de las ventanas, sorprende por sus eficacia ya que actúa como un abrasivo suave, lo justo para desprender la suciedad acumulada sin dañar el material del riel, ya sea aluminio, PVC o incluso madera tratada. Este es un producto nada agresivo por lo que a diferencia de otros productos más fuertes que pueden acabar deteriorando el acabado o dejando residuos, en el caso del bicarbonato limpia sin alterar la superficie.

Además, tiene otra ventaja que suele pasar desapercibida y es que absorbe la humedad. Esto es importante porque los rieles son una zona donde es habitual que se acumule agua por la condensación o la lluvia. Esa humedad, si no se controla, puede acabar generando malos olores o incluso moho.

Y no sólo absorbe la humedad, sino que también ayuda a neutralizar olores ya que aunque no se note a simple vista, en los rieles se quedan restos orgánicos y suciedad que, con el tiempo, generan ese olor a cerrado que cuesta identificar pero que está ahí.

El detalle que mucha gente no tiene en cuenta

Más allá de dejar la zona limpia, hay algo que se nota enseguida cuando se aplica bien el bicarbonato en los rieles de las ventanas y es que estas vuelven a funcionar sin problema. Es más que evidente que cuando los rieles están sucios, la suciedad actúa como una especie de freno. Se acumula en los bordes, en las esquinas, en las guías… y hace que todo vaya más duro. Muchas veces se piensa que es un problema del mecanismo, cuando en realidad es simplemente suciedad acumulada.

Cómo usar este truco paso a paso

Empieza retirando el polvo suelto . Un cepillo pequeño o una aspiradora de mano funcionan bien para esta parte.

. Un cepillo pequeño o una aspiradora de mano funcionan bien para esta parte. Espolvorea bicarbonato directamente sobre el riel, intentando cubrir bien toda la superficie.

intentando cubrir bien toda la superficie. Añade un poco de agua para que se humedezca. Si quieres, puedes usar unas gotas de vinagre, aunque no es imprescindible.

Si quieres, puedes usar unas gotas de vinagre, aunque no es imprescindible. Déjalo actuar unos minutos. Este paso es importante, porque ayuda a que la suciedad se ablande.

Este paso es importante, porque ayuda a que la suciedad se ablande. Frota con un cepillo pequeño, tipo cepillo de dientes, para llegar a las zonas más estrechas.

para llegar a las zonas más estrechas. Retira los restos con un paño húmedo y seca bien la zona para evitar que vuelva la humedad.

Otros usos del bicarbonato en el hogar que también funcionan

Una de las razones por las que este truco ha tenido tanto tirón es que el bicarbonato ya está en muchas casas. Y no sólo para esto. Por ejemplo, es muy habitual utilizarlo para eliminar olores en la nevera. Basta con dejar un pequeño recipiente abierto y ayuda a neutralizar ese olor que se mezcla con el tiempo. También funciona en cubos de basura o zapateros, donde los olores se concentran más.

En la cocina, se usa bastante para limpiar fregaderos, encimeras o incluso utensilios con restos de grasa. Al ser un abrasivo suave, limpia sin rayar y deja una sensación bastante agradable. Otro uso muy práctico es en alfombras, sofás o colchones. Espolvorearlo, dejarlo actuar un rato y luego aspirarlo ayuda a eliminar olores y a refrescar los tejidos. No sustituye a una limpieza profunda, pero sí mejora bastante el resultado.

Por último, también se utiliza en zonas más complicadas, como las juntas de los azulejos, donde la suciedad se incrusta con facilidad. Mezclado con un poco de agua o vinagre, ayuda a recuperarlas sin necesidad de productos más agresivos. Al final, no es un producto milagroso, pero sí muy versátil. Y por eso sigue siendo uno de esos básicos que nunca faltan en casa, tampoco para los rieles de las ventanas.