Los expertos en limpieza lo avalan: para lavar las sábanas el vinagre y bicarbonato son lo mejor, pero si son blancas «hay algo mejor»

Con el paso de los lavados, los restos de detergente y el uso continuado de suavizantes comerciales pueden hacer que las sábanas pierdan su blancura, se vuelvan ásperas o conserven olor a humedad. Para evitarlo, varias creadoras de contenido dedicadas a la limpieza doméstica aconsejan en sus redes sociales dos productos baratos y habituales en cualquier casa.

La rutina semanal de Paula Seitón

La divulgadora Paula Seitón, que suma casi 400.000 seguidores en Instagram, lava las sábanas una vez por semana y combina ambos ingredientes en la lavadora: «Para eliminar los olores, echo unos 30 gramos de bicarbonato en el tambor. Para suavizarlas, me ayudo de vinagre de limpieza en el cajón del suavizante». Después añade su detergente habitual y elige un programa de una hora a 40 grados.

Pía Nieto, especialista en orden y limpieza, también defiende dejar de lado el suavizante tradicional. Su fórmula consiste en añadir «el detergente junto con el percarbonato o bicarbonato y vinagre en lugar de suavizante».

Menos residuos en los tejidos

Cris, autora del perfil Brilla y Cocina, explica así por qué usa vinagre de limpieza en lugar de suavizante: «Ayuda a eliminar los restos de detergente y suavizante que se van acumulando en los tejidos con los lavados. Las sábanas quedan más suaves y agradables al tacto, sin necesidad de añadir más productos». También responde a una duda frecuente: «El vinagre no deja olor en la ropa una vez terminado el lavado. Es un cambio muy sencillo, cuesta muy poco y marca una diferencia grande en el resultado final».

Al bicarbonato se le atribuye sobre todo un efecto desodorizante. Por su carácter alcalino, neutralizaría los ácidos grasos del sudor, equilibraría el pH del agua y ablandaría las aguas duras, lo que facilitaría el trabajo del detergente.

El percarbonato, para las sábanas blancas

Cuando la ropa de cama blanca ha amarilleado o ha cogido un tono grisáceo, la alternativa que se plantea es el percarbonato de sodio. Este compuesto libera oxígeno en el agua, lo que le da un efecto blanqueador. Además, ayuda a eliminar bacterias y manchas de origen orgánico.

Antes y después de la lavadora

Las divulgadoras insisten en que la técnica importa tanto como los productos. Pía Nieto recuerda que las sábanas no deben meterse hechas una bola en el tambor: «Extendemos las sábanas por ambas caras para ver si tienen manchas». Aconseja aplicar quitagrasas en el embozo y tratar con cuidado las fundas de almohada, donde se acumula más suciedad. Una vez lavadas, la recomendación general es secarlas al aire y al sol.