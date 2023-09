Series El increíble secreto que se esconde detrás de estas series de televisión icónicas: sus protagonistas las odian

¿Sabías que Will Smith no se sentía identificado para nada con su papel en ‘El Príncipe de Bel-Air’? No es el único actor principal en una serie que «odia» haber pasado por ella o que de hecho no guarda un recuerdo tan especial como cabría esperar. Conozcamos el increíble secreto que se esconde detrás de estas series de televisión icónicas y como sus protagonistas las odian.

Series de televisión icónicas cuyos protagonistas odian

Will Smith sabe que la serie que protagonizó en los 90 le cambió la vida, pero en más de una entrevista ha confesado que en realidad su personalidad no es tan parecida como cabría esperar a la del Príncipe de Bel-Air, por ello quedó algo cansado de la famosa comedia familiar.

No es el único, son varios los actores y actrices que han confesado su desprecio por los personajes que les dieron la fama. Estas son algunas de las series de televisión icónicas que sus estrellas no soportan:

Hannah Montana : La serie de Disney Channel que lanzó a la fama a Miley Cyrus como una adolescente que llevaba una doble vida como estrella del pop. Sin embargo, Cyrus ha confesado que odiaba el personaje y el peinado que tenía que llevar, y que sufrió mucho por las críticas que recibió cuando quiso cambiar su imagen y su música.

: La serie de Disney Channel que lanzó a la fama a como una adolescente que llevaba una doble vida como estrella del pop. Sin embargo, Cyrus ha confesado que odiaba el personaje y el peinado que tenía que llevar, y que sufrió mucho por las críticas que recibió cuando quiso cambiar su imagen y su música. Gossip Girl: La serie de drama adolescente sobre un grupo de jóvenes privilegiados de Nueva York que eran espiados por un misterioso bloguero. La serie lanzó a la fama a sus protagonistas, como Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford y Penn Badgley. Sin embargo, algunos de ellos no estaban satisfechos con sus personajes ni con el final de la serie. La actriz Blake Lively , que interpretaba a la glamurosa Serena van der Woodsen, no guarda buen recuerdo de su personaje del que creía que para nada era un ejemplo a seguir. Además, el actor Penn Badgley , que encarnaba al sensible Dan Humphrey, ha admitido que odiaba a su personaje y el «privilegio blanco» que rodeaba toda la trama.

La serie de drama adolescente sobre un grupo de jóvenes privilegiados de Nueva York que eran espiados por un misterioso bloguero. La serie lanzó a la fama a sus protagonistas, como Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford y Penn Badgley. Sin embargo, algunos de ellos no estaban satisfechos con sus personajes ni con el final de la serie. La actriz , que interpretaba a la glamurosa Serena van der Woodsen, no guarda buen recuerdo de su personaje del que creía que para nada era un ejemplo a seguir. Además, el actor , que encarnaba al sensible Dan Humphrey, ha admitido que odiaba a su personaje y el «privilegio blanco» que rodeaba toda la trama. Friends : La comedia más exitosa de todos los tiempos tiene millones de fans en todo el mundo, pero no todos ellos son felices con el resultado. El actor Matt LeBlanc , que interpretaba al simpático Joey Tribbiani, ha declarado que odiaba el spin-off que protagonizó después de Friends, llamado Joey. Según él, la serie era una “mierda” y le hizo sentirse “humillado” y “deprimido”. Además, la actriz Jennifer Aniston, que daba vida a la adorable Rachel Green, ha confesado que no le gustaba el peinado que llevaba en las primeras temporadas, conocido como “The Rachel”. Según ella, era “el peinado más feo que he visto en mi vida” y le costaba mucho mantenerlo.

: La comedia más exitosa de todos los tiempos tiene millones de fans en todo el mundo, pero no todos ellos son felices con el resultado. El actor , que interpretaba al simpático Joey Tribbiani, ha declarado que odiaba el spin-off que protagonizó después de Friends, llamado Joey. Según él, la serie era una “mierda” y le hizo sentirse “humillado” y “deprimido”. Además, la actriz que daba vida a la adorable Rachel Green, ha confesado que no le gustaba el peinado que llevaba en las primeras temporadas, conocido como “The Rachel”. Según ella, era “el peinado más feo que he visto en mi vida” y le costaba mucho mantenerlo. Breaking Bad : La serie de drama y crimen que narra la transformación de un profesor de química en un narcotraficante ha sido aclamada por la crítica y el público, pero no por su protagonista. El actor Bryan Cranston , que encarnaba al carismático Walter White, ha admitido que odiaba a su personaje por las atrocidades que cometía. Según él, Walter era un “monstruo” y un “sociópata” que no tenía redención posible. Además, el actor Aaron Paul, que interpretaba al joven Jesse Pinkman, ha revelado que sufrió depresión y ansiedad por el estrés que le provocaba rodar algunas escenas violentas y traumáticas.

: La serie de drama y crimen que narra la transformación de un profesor de química en un narcotraficante ha sido aclamada por la crítica y el público, pero no por su protagonista. El actor , que encarnaba al carismático Walter White, ha admitido que odiaba a su personaje por las atrocidades que cometía. Según él, Walter era un “monstruo” y un “sociópata” que no tenía redención posible. Además, el actor Aaron Paul, que interpretaba al joven Jesse Pinkman, ha revelado que sufrió depresión y ansiedad por el estrés que le provocaba rodar algunas escenas violentas y traumáticas. Lost : La serie de misterio y ciencia ficción que narraba las aventuras de los supervivientes de un accidente aéreo en una isla llena de secretos. Pero sus protagonistas no estaban tan fascinados con la trama como los espectadores. Evangeline Lily que daba vida a Kate ha confesado en más de una ocasión que menos las primeras temporadas, a medida que iba avanzando la serie se convirtió en «odiosa».

: La serie de misterio y ciencia ficción que narraba las aventuras de los supervivientes de un accidente aéreo en una isla llena de secretos. Pero sus protagonistas no estaban tan fascinados con la trama como los espectadores. que daba vida a Kate ha confesado en más de una ocasión que menos las primeras temporadas, a medida que iba avanzando la serie se convirtió en «odiosa». The Big Bang Theory : La serie de humor sobre un grupo de científicos nerds y su vecina aspirante a actriz ha sido una de las más populares y longevas de la televisión, pero no todos sus actores estaban contentos con ella. La actriz Mayim Bialik , que se unió al reparto en la cuarta temporada como la novia de Sheldon Cooper, ha confesado que nunca le gustó la serie ni su humor. Según ella, la serie era “muy sexista” y “muy grosera” y le molestaba que se burlara de los personajes por ser inteligentes o diferentes. Además, el actor Jim Parsons , que interpretaba al genial y excéntrico Sheldon Cooper, ha reconocido que abandonó la serie porque estaba “agotado” y “no podía seguir” con el ritmo de trabajo.

: La serie de humor sobre un grupo de científicos nerds y su vecina aspirante a actriz ha sido una de las más populares y longevas de la televisión, pero no todos sus actores estaban contentos con ella. La actriz , que se unió al reparto en la cuarta temporada como la novia de Sheldon Cooper, ha confesado que nunca le gustó la serie ni su humor. Según ella, la serie era “muy sexista” y “muy grosera” y le molestaba que se burlara de los personajes por ser inteligentes o diferentes. Además, el actor , que interpretaba al genial y excéntrico Sheldon Cooper, ha reconocido que abandonó la serie porque estaba “agotado” y “no podía seguir” con el ritmo de trabajo. Victorious: La serie de Nickelodeon que seguía las peripecias de un grupo de estudiantes de una escuela de artes escénicas. La serie catapultó a la fama a la cantante Ariana Grande, que interpretaba a la dulce y torpe Cat Valentine. Sin embargo, Grande ha admitido que aunque está agradecida y sabe que la serie fue «una bendición y un sueño hecho realidad», también era algo «frustrante» ya que no se sentía para nada identificada con su personaje.

Estas son solo algunas de las series de televisión icónicas que sus protagonistas las odian. ¿Te sorprenden estas confesiones? ¿Crees que afectan a tu forma de ver estas series? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias por leer!.