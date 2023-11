Haz esto y olvídate para siempre del moho y el mal olor en las gomas de tu lavadora

En ocasiones, no entendemos por qué motivo la ropa no sale tan limpia de la lavadora como nos gustaría o sale mal olor del tambor. Solemos creer que hemos hecho algo mal, como por ejemplo no poner la cantidad suficiente de detergente en el cajetín. Pero, normalmente, el mal olor y el moho en las gomas de la lavadora se debe a que no limpiamos el interior de este electrodoméstico con la frecuencia necesaria.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda limpiar la lavadora cada dos o tres meses para evitar obstrucciones. Sin embargo, podemos limpiar más a menudo las gomas y el cajetín. Para ello, podemos utilizar productos naturales, como el vinagre.

Vertemos tres cuartas partes de una botella de vinagre blanco en el compartimento del detergente del cajetín. Programamos un lavado largo y la máxima temperatura que ofrezca la lavadora. Una vez finalizado el ciclo de lavado, con un trapo de algodón humedecido limpiamos el exterior de la lavadora.

¿Cómo limpiar las gomas de la lavadora?

Una vez al mes, debemos hacer una limpieza a fondo de las gomas para evitar el moho y el mal olor. Para esta tarea también podemos recurrir a productos naturales, libres de químicos, mucho más económicos y respetuosos con el medio ambiente. Necesitamos 250 mililitros de agua, 50 mililitros de vinagre blanco y una cucharada de bicarbonato. Los pasos a seguir son los siguientes:

En primer lugar, apagamos la lavadora y comprobamos que no ha quedado nada entre las juntas de la goma, como horquillas del pelo o calcetines. Rociamos toda la goma con el limpiador casero a base de agua, vinagre blanco y bicarbonato. Humedecemos una bayeta y la pasamos por toda la goma de arriba a abajo. Retiramos el exceso de agua y dejamos la puerta de la lavadora abierta.

Cuando limpiamos las gomas de la lavadora, es posible que haya manchas negras, las cuales indican la presencia de moho. Es una zona tiende a acumular residuos de jabón y permanece húmeda, especialmente si no se seca adecuadamente después de cada lavado. Para eliminar el moho, podemos preparar una solución casera con los siguientes ingredientes: 3 litros de agua, 60 mililitros de zumo de limón y 250 mililitros de agua oxigenada.

Después de mezclar bien los ingredientes, los vertemos en un spray atomizador. Rociamos la mezcla sobre las zonas con moho y dejamos que actúe durante media hora. Luego, frotamos con un trapo limpio o una esponja y secamos a fondo con un paño limpio.