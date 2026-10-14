La Guardia Civil no da crédito: recupera una bula papal del siglo XVI vinculada a la batalla de Lepanto

El Ministerio del Interior confirmó hace unos días la recuperación por parte de la Guardia Civil de una bula papal que data del siglo XVI y está vinculada a la histórica batalla de Lepanto. Después de varios años de investigación, agentes acudieron a la casa de un vecino de la localidad para recuperar un escrito que fue otorgado durante el pontificado de Pío V a la parroquia de Santa María del Alcor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta importante recuperación de la bula papal.

España suda historia por todo su territorio y el último hallazgo histórico ha tenido lugar en El Viso del Alcor, un municipio de cerca de 20.000 habitantes situado a pocos kilómetros de Sevilla. Ahí, agentes de la Guardia Civil recuperaron hace unos días una bula papal otorgada durante el pontificado de Pío V a la parroquia de Santa María del Alcor y está vinculada a Fernando Arias de Saavedra, VII señor de El Viso y IV conde de Castellar, y a la participación de este y de un grupo de hombres de la localidad en la batalla de Lepanto de 1571.

Antes que nada, hay que tener claro lo que es un bulo papal, que el Diccionario de la lengua española define de la siguiente manera: «Documento pontificio relativo a materia de fe o de interés general, concesión de gracias o privilegios o asuntos judiciales o administrativos, expedido por la Cancillería Apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja». Ahora, esta bula papal ha vuelto a ser noticia en esta localidad sevillana después de años de pérdida.

Así fue la recuperación del bulo papal

En Santa María del Alcor siempre se había corrido el rumor sobre la existencia de una bula papal en su localidad, pero lo cierto es que se había perdido el rastro de estos documentos hasta el punto de que los más escépticos llegaron a pensar que se trataba de una mentira histórica. Esto obligó incluso a la Guardia Civil a abrir una investigación sobre el caso en octubre de 2024 para esclarecer qué había ocurrido con la bula, localizarla y comprobar su autenticidad. A partir de ahí, los agentes encargados de esta difícil tarea comenzaron a rebuscar en la historia de la localidad.

«Fruto de ellos, los agentes localizaron referencias a la bula en diferentes publicaciones, entre ellas un artículo publicado en el año 2000 y otro, aparecido en mayo de 2025 en una revista de una asociación cultural de la localidad, que incluían una representación gráfica del documento», ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado oficial en el que ha dejado claro que este descubrimiento ayudó a dar con el vecino de la localidad que fue el primer sospechoso de tener este documento.

«Tras tomar manifestación a esta persona, el pasado 2 de septiembre, este vecino, entregó voluntariamente a los agentes un pergamino doblado que conservaba en el interior de su vivienda. Según manifestó, conocía el valor histórico de la bula y decidió llevársela a su domicilio con la intención de protegerla y preservarla, sin ánimo de obtener ningún beneficio económico», han informado las autoridades.

Tras ser llevado al Archivo Histórico Provincial de Sevilla de la Junta de Andalucía, el análisis realizado por expertos «determinó que el pergamino presentaba características materiales, paleográficas y gráficas compatibles con un documento pontificio original de la segunda mitad del siglo XVI, correspondiente al pontificado de Pío V». «Para completar la investigación, la Guardia Civil obtuvo además una copia del asiento registral original de la bula conservado en el Archivo Apostólico Vaticano. La comparación de esta documentación con el documento recuperado permitió confirmar su autenticidad y acreditar que se trata de la bula cuya pista se había perdido hacía décadas», informaron desde el Ministerio del Interior.