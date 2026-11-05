Pepe Rodríguez, de MasterChef, visita su restaurante favorito en Zaragoza junto a Jorge Azcón

El chef Pepe Rodríguez, uno de los rostros más conocidos de la gastronomía española gracias a su papel como jurado de MasterChef, ha compartido mesa con Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, en uno de los restaurantes más conocidos del centro de Zaragoza. Se trata de Palomeque, un establecimiento que lleva más de tres décadas vinculado a la gastronomía de la capital aragonesa y que se ha convertido en punto de encuentro de numerosas personalidades del mundo de la cocina, la cultura, el deporte y el espectáculo.

Su propuesta combina recetas tradicionales, producto de temporada y algunos toques de vanguardia, en una carta con cerca de medio centenar de especialidades que permite disfrutar tanto de un aperitivo como de una comida o cena completa. La reciente visita de dos figuras tan conocidas ha vuelto a poner el foco sobre este restaurante, cuya trayectoria y cocina explican buena parte de su popularidad.

Pepe Rodríguez y Jorge Azcón eligen un conocido restaurante zaragozano

La visita de Pepe Rodríguez y Jorge Azcón a Palomeque se conoció a través de las redes sociales del propio establecimiento, que publicó una fotografía junto a ambos invitados. El encuentro tuvo lugar durante una comida en el restaurante zaragozano y rápidamente despertó el interés de los seguidores del cocinero y de quienes conocen la trayectoria del local.

«¡Gracias, Pepe y Jorge, por vuestra visita y por compartir un ratito con nosotros! Siempre es un placer abrir las puertas de nuestra casa a personas que viven y sienten la gastronomía», escribieron desde el restaurante para acompañar la imagen.

El establecimiento también quiso bromear con la presencia del televisivo cocinero, conocido por sus valoraciones en el talent culinario de Televisión Española. «¡Menos mal que no ha venido con el delantal negro!», comentaron, haciendo referencia a uno de los elementos más reconocibles del programa.

Para Pepe Rodríguez, la visita a Zaragoza supone una parada en una ciudad con una oferta gastronómica cada vez más reconocida. El chef es propietario de El Bohío, el restaurante familiar situado en Illescas (Toledo), distinguido con una estrella Michelin, y lleva años siendo una de las figuras más populares de la cocina española.

Palomeque, más de 30 años de cocina en el centro de Zaragoza

Situado en la calle Agustín Palomeque, número 11, en pleno centro de Zaragoza, el restaurante Palomeque cuenta con una trayectoria de más de tres décadas. Durante estos años ha conseguido hacerse un nombre entre los establecimientos gastronómicos de referencia de la ciudad, con una propuesta que apuesta por la cocina aragonesa sin renunciar a una presentación y elaboración actuales.

Sus responsables definen el concepto como un bistró aragonés, con una cocina de mercado en la que conviven recetas tradicionales y pinceladas de vanguardia. El producto fresco, de temporada y de proximidad ocupa un lugar destacado en su filosofía gastronómica.

Una de las características del establecimiento es la variedad de momentos en los que se puede disfrutar de su oferta. Desde tortillas caseras para el almuerzo hasta raciones y pequeños bocados para acompañar el vermú, pasando por platos más elaborados para comidas y cenas. La carta reúne 48 especialidades, con alternativas para diferentes gustos.

Qué comer en el restaurante Palomeque

Entre las propuestas más destacadas de su carta aparecen algunos clásicos de la gastronomía y productos especialmente apreciados en Aragón. Para quienes prefieren comenzar con algo para compartir, el restaurante ofrece sus conocidas Delicias Palomeque, una selección que reúne salmón ahumado, bacalao marinado, virutas de foie, jamón ibérico Joselito y un surtido de minicroquetas.

También hay espacio para los revueltos, con combinaciones como el de queso camembert con chistorra, el de bacalao con pimientos asados o el de setas shiitake con jamón de Teruel.

Los amantes de la carne encuentran algunas de las opciones más representativas de la casa. Entre ellas destacan las costillitas de ternasco de Aragón con trigueros, uno de los productos emblemáticos de la gastronomía regional, los tacos de solomillo al ajillo y el chuletón de buey con sal Maldon. A estas propuestas se suma el steak tartar de solomillo de ternera al aroma de calvados.

La selección se completa con jamón ibérico de bellota Joselito y diferentes quesos aragoneses, entre ellos variedades de Radiquero, Villanúa y Gavás.

Un restaurante habitual entre famosos

La visita de Pepe Rodríguez y Jorge Azcón se suma a una larga lista de personalidades que han pasado por las mesas de Palomeque. El establecimiento ha recibido a cocineros de prestigio como Andoni Luis Aduriz y Ángel León, además de actores como José Luis Gil, Paula Prendes y Raúl Peña.

También han visitado el restaurante deportistas como Xavi Hernández, Samuel Umtiti y Borja Iglesias, así como músicos, periodistas y otras figuras conocidas, entre ellas Amaral, Kase.O y Carlos Herrera.