Según la psicología, las personas que siempre hablan muy alto y a veces gritan no son ni maleducadas ni agresivas, en realidad son personas que sienten con mucha fuerza las emociones

Hay personas que parecen incapaces de mantener una conversación sin elevar el tono de voz. Hablan alto cuando están contentas, gritan cuando se emocionan y, en ocasiones, aumentan el volumen durante una discusión sin darse cuenta. Este comportamiento suele interpretarse como una señal de mala educación, mal carácter o agresividad, pero la psicología ofrece una explicación bastante más compleja. La manera de hablar está relacionada con nuestro estado emocional y puede revelar determinados niveles de activación. Eso no significa que todas las personas que gritan sean más sensibles que las demás, pero sí que el volumen no siempre expresa enfado ni intención de intimidar.

La voz puede revelar cómo nos sentimos

La voz es una herramienta fundamental para transmitir emociones. No sólo importa lo que decimos, sino también la intensidad, la velocidad, el tono y la forma en la que pronunciamos las palabras. Una investigación publicada en 1996 analizó 224 interpretaciones vocales de 14 emociones diferentes.

Los investigadores comprobaron que las características acústicas permitían reconocer información relacionada con los estados emocionales representados y su intensidad. Esto ayuda a comprender por qué una persona puede elevar la voz cuando está enfadada, pero también cuando siente entusiasmo, sorpresa, miedo o una alegría muy intensa. El volumen, por tanto, no es una señal exclusiva de agresividad.

No todas las personas que gritan son iguales

También hay que tener en cuenta que el volumen de voz depende de factores como la educación recibida, el entorno familiar y las costumbres culturales. En algunas familias es completamente habitual hablar alto, interrumpirse o contar historias con mucha intensidad, sin que exista ningún tipo de enfado. En otros ambientes, elevar ligeramente la voz puede interpretarse como una falta de respeto.

Además, una investigación publicada en 2024 analizó más de 3.000 vocalizaciones humanas y encontró que la intensidad de la voz puede contribuir a transmitir fuerza y agresividad. Por eso, tampoco sería correcto afirmar que los gritos nunca tienen una intención intimidatoria.

La diferencia está en cómo se utiliza la voz

La clave está en observar el contexto y el comportamiento completo. No es lo mismo elevar la voz porque una persona está entusiasmada contando una experiencia que hacerlo para humillar, amenazar o impedir que alguien pueda expresarse. Las palabras, los gestos y la intención comunicativa también son fundamentales para interpretar una conversación.

Por lo tanto, hablar alto no permite determinar por sí solo si alguien es agresivo, maleducado o emocionalmente intenso. La investigación demuestra que la voz ofrece pistas sobre nuestros sentimientos, pero no permite establecer un diagnóstico de personalidad. A veces, detrás de una conversación especialmente ruidosa no hay una pelea, sino simplemente una manera más expresiva de comunicar lo que se siente.