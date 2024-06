La función de tu móvil que no has desactivado y que es peligrosa: te pueden grabar sin que te des cuenta

Tu teléfono tiene una función oculta, si no la has desactivado y descubierto te pueden estar grabando sin que te des cuenta. Los expertos en ciberseguridad llevan años estando alerta de lo que está pasando en unos teléfonos que cobran protagonismo.

Hoy en día no podemos dejar de hacer las tareas más básicas sin nuestro teléfono. Parece imposible, dejar a un lado, un elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Por lo que estaremos pendientes de una serie de elementos que quizás tenemos activados sin necesidad alguna.

Te pueden estar grabando sin te des cuenta

El miedo de una sociedad en la que todo está grabado parecía ciencia ficción en la mítica novela de George Orwell, 1984, pero hoy en día es una realidad tan grande para la que debemos estar preparados. Vivimos tan conectados que no nos damos cuenta de lo importante que es estar al margen de unas aplicaciones que parecen ser las culpables de estas grabaciones.

El teléfono se ha convertido en un elemento esencial. Dependemos de él y resulta casi imposible dejarlo a un lado, por lo que queremos que las cosas empiecen a funcionar mucho mejor de la mano de este buen aliado. Nos conectamos con el mundo y realmente, hemos aprendido a no funcionar sin él.

A la hora de empezar a prepararnos para salir de casa no dudamos en ponerlo en el bolso, pero es que, en casa, lo tenemos a mano siempre. Nos lo llevamos, quizás sin necesidad hasta el cuarto de baño. Un detalle que debemos empezar a cuidar y que hasta la fecha quizás nunca hubieras imaginado. El teléfono puede escucharte.

Imagina la información valiosa sobre tú que tiene este teléfono, siendo capaz de descubrir todo lo que nos depara nuestra vida. Hasta una serie de detalles que son claves como los que nos invita a conocer un poco más, por lo que deberemos estar pendientes de unos elementos que son fundamentales y que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado.

Mucho cuidado porque tu teléfono es un espía en un mundo en el que cada detalle de la persona supone una forma de saber qué puede comprar y, por lo tanto, realizar unas campañas directas en el momento oportuno. Algo que quizás ya hemos podido comprobar.

Esta es la función de tu teléfono móvil que debes desactivar ya mismo

El Dr. Peter Henway, consultor de seguridad de una empresa australiana de ciberseguridad es el creador de una teoría que ya debemos empezar a intentar poner en práctica. Nos pueden estar grabando de una forma que quizás desconocemos y puede suponer un pequeño drama averiguar cómo.

Henway afirma que:» al darle acceso a los micrófonos de nuestro dispositivo a aplicaciones de terceros como Facebook o Instagram, podríamos ser susceptibles a miles de nuevos desencadenantes, todos elegidos a discreción de la aplicación. Una simple conversación sobre la necesidad de recoger algo en una tienda podría ser suficiente para activar estos factores desencadenantes y permitir que las aplicaciones escuchen nuestras discusiones personales».

En los Términos de uso más recientes de Instagram, que todos sus usuarios deben aceptar, solícita permiso para «[usar] tecnologías de vanguardia que ayudan a [Instagram] a personalizar, proteger y mejorar nuestro Servicio». Si bien estas «tecnologías» no se especifican, los términos también obligan a los usuarios a aceptar compartir «información, incluida la información que [Instagram] tiene sobre [usuarios]» con todas las empresas de Facebook.

Por lo que según este experto: «Con estos términos en mente, es posible que Instagram recoja partes de nuestras conversaciones orientadas a la publicidad, las convierta en anuncios dirigidos y los comparta con otras redes sociales como Facebook. Si bien estos resultados no son técnicamente concluyentes, no he encontrado ningún anuncio específico de conversación desde que rescindí el acceso al micrófono de Facebook e Instagram en mi teléfono. Hasta que surja evidencia más sustancial sobre esta conspiración, deberíamos intentar proteger nuestra privacidad limitando el acceso al micrófono que otorgamos a las aplicaciones, teniendo una idea de los términos y condiciones que aceptamos».

Apagando el teléfono o limitando el acceso de estas aplicaciones que usamos a diario, podemos conseguir acabar con este espionaje que es una realidad. Siendo el culpable de que estemos siempre recibiendo una publicidad que quizás nos acabe sorprendiendo. Es directa y suele tener como objetivo conseguir una serie de elementos que son claves.

Puedes desactivar también los permisos en Google, el gigante también tiene asociado a sus cuentas una manera de saber qué piensan los usuarios, a través de que buscan o qué dicen con su teléfono en mano. Cada vez más este sistema de audio que debía hacernos la vida más fácil nos la complica un poco más.