La frase de Stallone que más necesitamos hoy: «La vida no se trata de cuán fuerte golpees, sino de cuán fuerte seas golpeado y no te des por vencido»
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Stallone es el actor más aclamado de Hollywood, más allá de sus películas hay una historia personal y unas frases como éstas que marcan la diferencia. Cuando un actor se convierte en un referente, su ejemplo acaba siendo casi dingo de leyenda. Muchas son las historias que rondan a un hombre cuyo personaje acabó siendo uno de los más aplaudidos. La fina línea que separa las interpretaciones de este actor con su vida privada puede acabar desdibujándose por momentos.
Desde que lo descubrimos en los años 90, hasta la actualidad ha ido evolucionando hasta darnos un poco más de sí mismo. Al final, acaba siendo un filósofo en muchos sentidos. Un experto que podría acabar de darnos más de un camino sencillo y directo hasta un cambio de vida o una forma diferente de afrontar los procesos a los que nos enfrentamos. Los retos diarios pueden acabar siendo una forma de saltar hacia una forma de pensar que puede cambiar por completo la manera de seguir gestionando determinadas situaciones que pueden llegar para cambiar por completo nuestra forma de afrontar determinados cambios.
Stallone nos da la frase que más necesitamos hoy
Un hombre que vivía uno de los periodos más duros de la vida de una persona, totalmente arruinado y con unas duras críticas a sus espaldas, el futuro de Stallone parecía que ya estaba más que sentenciado. Pero más allá de lo que le dijeron o del presente que estaba viviendo, él creyó en sus posibilidades y futuro.
Nunca desistió en su propósito y recibió como por arte de magia una revelación que lo llevaría hasta lo más alto. Él mismo escribió en unas horas, un par de días, un guion de una película mítica que marcó a más de una generación y lo catapultó hasta lo más alto.
La mano de Stallone y su máquina de escribir está detrás del guion de Rocky, quizás una de las películas más aplaudidas de todos los tiempos. En ella se explica la historia de un joven boxeador, la primera vez que se usaba esta temática que actúa como metáfora de la vida y la que encajaba a la perfección con un Stallone dispuesto a cumplir su sueño de convertirse en actor.
El requisito que pidió para ceder su guion, fue que el mismo fuese el protagonista, el detalle que marque la diferencia y que lo llevó hasta lo más alto. Una coincidencia o quizás una forma de afrontar la vida que nos trasmite a través de unas frases que son, esa esencia poderosa que deberemos empezar a implementar en nuestro día a día.
La vida no se trata de cuán fuerte golpees, sino de cuán fuerte seas golpeado y no te des por vencido
Estas frases de Silvestre Stallone son de lo más poderosas en estos días en los que estamos especialmente decaídos ante una vida que puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada. Todo reto puede ser perfectamente asumido gracias a un estado de vida que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en consideración.
1.-Hay una ley natural del karma que hace que la gente vengativa, que sale de su camino para dañar a otros, terminará rota y sola.
2.-Si no tienes una montaña, construye una y escálala. Y tras escalarla, construye otra.
3.-Todo campeón fue una vez un contendiente que se negó a rendirse.
4.-Cuando tienes miedo, cuando esperas, cuando la vida te esta haciendo daño, vas a ver de lo que realmente estas hecho.
5.-El éxito es normalmente la culminación de controlar el fracaso.
6.-Dejé de pensar de la forma en la que lo hacen otras personas hace mucho tiempo. Tienes que pensar como tú lo haces.
7.-Creo que hay un poder interno que hace ganadores o perdedores. Y los ganadores son los que realmente escuchan a la verdad de sus corazones.
8.-El amor es lealtad absoluta. La gente se desvanece, las apariencias se desvanecen, pero la lealtad nunca se desvanece.
9.-Para cada persona, hay una oportunidad de ser mucho mejor de lo que pensaba que podía ser. No todos podemos ser la estrella del equipo, pero podemos ser una estrella en nuestra vida.
10.-Muchos hombres tienen músculos. Hay muchos hombres fuertes en este mundo. Pienso que es importante mostrar que, incluso tras toda esa fuerza, hay un lado frágil que puede ser afectado.
Junto con esta frase digna de un luchador profesional de boxeo, Stallone no duda en darnos con su vida e historia, un ejemplo a seguir. Siendo uno de los profesionales que pese a las dificultades y críticas ha salido adelante. No sólo no se rindió sino que consiguió llegar hasta lo más alto con su determinación y talento que quizás había permanecido oculto ante algunos que no creyeron en su forma de proceder o de realizar su trabajo.