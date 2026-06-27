Will Smith, actor y empresario: «Muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren para impresionar a personas que no les agradan»

El actor y empresario Will Smith nos ha dado algunos consejos claves a lo largo de su amplia carrera, esta frase es una clara declaración de intenciones de un artista convertido en filósofo. Vivimos en un mundo plagado de contrastes que puede darnos alguna que otra sorpresa cuando llegamos a un punto de inflexión. La vida puede marcarnos algunos ritmos importantes que tocará empezar a pensar en asumirlos.

Retos o pruebas que nos hacen más fuertes y que nos hacen ver el día a día desde otro punto vista. Es el caso de un Will Smith que ha pasado por varias etapas a lo largo de su carrera que empezó cuando apenas era un adolescente. Llevamos muchos años disfrutando de su talento en la gran y pequeña pantalla, décadas en la que nos ha dado toda una lección. Siendo de los primeros en convertirse en toda una celebridad a una edad en la que muchos ni siquiera tienen claro a qué quieren dedicarse. Will Smith nos ha dado frases como ésta que son dignas de enmarcar.

Este empresario y actor sabe muy bien cómo ganar y gestionar su dinero

La fortuna de Will Smith asciende a varios millones de dólares que solucionarían la vida de varias familias durante más de una generación. Desde 0 ha empezado a descubrirnos la manera en la que cada gesto cuenta y también una mentalidad que puede ayudarnos a conseguir un avance importante.

Las frases que empezamos a descubrir de la mano de los artistas a los que prácticamente hemos visto crecer ante nosotros. Con una película de Oscar en la que nos presentó hasta su propio hijo, nos demostró la importancia de gestionar el dinero y de crear esa fortuna desde el punto más bajo, hasta el más alto, con la que todos soñamos.

Este sueño americano que lo llevó a los más alto en los Oscar, fue también una llamada de atención a su propia carrera y mundo que le rodea. Esta película que lo iluminó hasta darse cuenta de la grandeza de su propio ser, con esta frase consiguió poner a medio mundo con la mirada puesta a un giro radical en algunos aspectos esenciales. Esta reflexión nos invita a conocer un poco mejor el poder del dinero y la manera en la que lo gestionemos.

Muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren para impresionar a personas que no les agradan

Tener el dinero bajo control, es algo que quizás no hacemos con la frecuencia adecuada. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en una toma de decisiones que quizás no sea del todo autónoma, sino más bien todo lo contrario.

Vivimos unos tiempos en los que mirar a los demás, es más importante que mirarse a uno mismo. Una mirada que puede incluso llevarnos a la ruina, si tenemos en cuenta lo que este actor ha tenido que afrontar y la manera en la que nos descubre en estas palabras.