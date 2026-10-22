Fin del horario de verano en España 2026: cuándo se cambia la hora y cómo ajustar el reloj al horario de invierno

El otoño avanza y España se prepara para uno de los cambios habituales del calendario, que se trata del fin del horario de verano. La madrugada del domingo 25 de octubre de 2026, los relojes deberán retrasarse una hora para dar paso al horario de invierno. La fecha está recogida en el calendario oficial y el ajuste se aplicará tanto en la Península y Baleares como en Canarias, aunque el cambio se realizará a horas distintas.

¿Cuándo se cambia la hora en octubre de 2026?

El cambio se producirá durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. En la Península y Baleares, a las 03:00 volverán a ser las 02:00. En Canarias, el ajuste se realizará antes: cuando sean las 02:00, los relojes marcarán de nuevo la 01:00.

De esta manera, el domingo tendrá oficialmente 25 horas, ya que una hora se repetirá. El objetivo práctico para los ciudadanos es sencillo, ya que se podrá dormir una hora más si mantienen su hora habitual de acostarse, aunque el efecto dependerá de sus rutinas. La fecha figura en la Orden PCM/186/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Hay que cambiar todos los relojes?

No necesariamente. Los teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente, siempre que tengan activada la configuración correspondiente. Aun así, es recomendable comprobar los ajustes de fecha, hora y zona horaria para evitar errores.

En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales, algunos electrodomésticos y los relojes de los vehículos pueden necesitar un ajuste manual. Lo más práctico es revisarlos antes de acostarse el sábado para comenzar el domingo con la hora correcta.

¿Por qué anochecerá antes?

Al retrasar el reloj, las horas de luz se desplazan en relación con la hora oficial, ya que amanecerá y anochecerá una hora antes según el reloj. Por eso, las tardes parecerán más cortas, aunque el cambio no modifica la duración real del día ni la cantidad de luz solar que recibe la Tierra.

La adaptación también puede afectar temporalmente al sueño y a las rutinas. Mantener horarios regulares, exponerse a la luz natural por la mañana y evitar alterar demasiado la hora de acostarse puede facilitar el ajuste.

¿Será el último cambio de hora?

Por ahora, no. Aunque la Unión Europea debatió eliminar los cambios estacionales, la propuesta todavía no se ha aplicado. De hecho, el calendario europeo ya recoge las fechas previstas para los cambios entre 2027 y 2031, incluido el próximo paso al horario de verano, el 28 de marzo de 2027.

Por tanto, salvo una modificación normativa posterior, España seguirá alternando entre el horario de verano y el de invierno. El próximo domingo 25 de octubre, la recomendación es comprobar los relojes y tener presente que, a partir de ese día, habrá más luz por la mañana y menos al final de la tarde.