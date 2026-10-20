Ya es oficial la fecha del cambio de hora: éste es el día para el nuevo horario de invierno

El cambio al horario de invierno de 2026 está a la vuelta de la esquina. España se prepara para atrasar los relojes una hora durante la madrugada del próximo domingo 25 de octubre, una medida que se repite cada año y que vuelve a abrir el debate sobre su utilidad. Aunque tradicionalmente se ha defendido por su capacidad para aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético, cada vez son más las voces que cuestionan si realmente sigue teniendo sentido.

Con la llegada del nuevo horario de invierno, amanecerá y anochecerá una hora antes según el reloj. Al atrasar los relojes, se podrá aprovechar mejor la luz natural durante las primeras horas del día, lo que, en teoría, permite reducir el gasto en iluminación artificial. Sin embargo, el argumento del ahorro energético ha perdido fuerza con el paso de los años. Ricardo Margalejo, cofundador de Gana Energía, señala que «hoy en día, los avances tecnológicos en materia de eficiencia energética y los patrones de consumo de cada hogar han reducido el peso de esta medida en el consumo de energía».

El origen del cambio de hora se remonta al siglo XVIII. En 1784, Benjamin Franklin, que se encontraba en Francia, publicó un texto satírico en el que sugería a los parisinos madrugar más para ahorrar aceite y velas. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, cuando comenzaron a aplicarse medidas de este tipo para ahorrar energía.

Posteriormente, la crisis energética de los años 70 contribuyó a extender esta práctica por numerosos países. En España, el cambio de hora se introdujo por primera vez en 1918, aunque su aplicación regular comenzó en 1974.

¿Cuándo empieza el horario de invierno en España en 2026?

El horario de invierno comenzará en España el domingo 25 de octubre de 2026. Durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25, los relojes deberán atrasarse una hora, por lo que a las 03:00 volverán a ser las 02:00 en la Península y Baleares. En Canarias, a las 02:00 volverá a ser la 01:00.

Esto significa que la noche del sábado al domingo tendrá una hora más, algo que permitirá dormir una hora adicional a quienes mantengan sus horarios habituales.

El cambio está regulado por el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, que establece que el horario de verano comienza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre de cada año.

Además, la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge el calendario oficial de los cambios de hora correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2026.

Con el nuevo horario, en Madrid el sol comenzará a salir alrededor de las 07:40 horas durante los primeros días y se pondrá aproximadamente a las 18:20 horas. A medida que avance el otoño, las tardes seguirán acortándose hasta la llegada del solsticio de invierno en diciembre.

¿Sigue teniendo sentido el cambio de hora en la actualidad?

El cambio al horario de invierno genera más debate que consenso. Aunque nació con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de la luz solar y reducir el consumo energético, numerosos expertos cuestionan que sus beneficios sean tan importantes como hace décadas.

Los avances tecnológicos, la eficiencia de los electrodomésticos modernos y los nuevos hábitos de consumo han reducido el impacto de esta medida en la factura energética de los hogares. Además, el uso de dispositivos electrónicos, los sistemas de climatización y las diferentes rutinas laborales hacen que el consumo eléctrico no dependa exclusivamente de las horas de luz natural.

A pesar de ello, el cambio de hora sigue vigente en España y en el resto de países de la Unión Europea que aplican esta medida, principalmente para mantener un calendario horario coordinado entre los Estados miembros.

¿Cómo afecta el cambio de hora a nuestra salud?

Aunque atrasar los relojes una hora puede parecer un gesto inofensivo, lo cierto es que puede tener consecuencias sobre el organismo. El ritmo circadiano, que regula los ciclos de sueño y vigilia, está estrechamente relacionado con la exposición a la luz natural y los hábitos diarios.

Por ello, el cambio al horario de invierno puede provocar pequeños desajustes temporales, especialmente entre las personas más sensibles a las alteraciones de sus rutinas.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran las dificultades para conciliar el sueño, el cansancio, los problemas de concentración, la falta de energía, la irritabilidad y los cambios de humor.

Estos síntomas suelen desaparecer a medida que el organismo se adapta al nuevo horario, aunque el tiempo necesario puede variar de una persona a otra. Mantener horarios regulares de sueño y aprovechar la luz natural durante las mañanas puede ayudar a facilitar esta adaptación.

¿Será el de octubre de 2026 el último cambio de hora?

Una de las grandes preguntas que vuelve a plantearse ante la llegada del horario de invierno es si el cambio de hora de octubre de 2026 será el último en España.

En los últimos años, la Unión Europea ha debatido la posibilidad de eliminar definitivamente los cambios de hora estacionales. En 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para acabar con esta práctica y permitir que los Estados miembros eligieran su horario permanente.

Un año después, en marzo de 2019, el Parlamento Europeo respaldó la eliminación de los cambios de hora, planteando inicialmente 2021 como fecha para poner fin al sistema. Sin embargo, la propuesta quedó bloqueada por la falta de acuerdo entre los países miembros.

Según explica el Consejo de la Unión Europea, todavía es necesario alcanzar una posición común para avanzar en la aprobación de la normativa que permitiría suprimir el cambio de hora estacional.

Por tanto, no existe una decisión definitiva que establezca que el cambio de octubre de 2026 vaya a ser el último. Aunque el calendario publicado en el BOE en 2022 recoge fechas hasta este año, eso no significa que la obligación de cambiar los relojes desaparezca automáticamente en 2027.

Mientras no se apruebe una modificación de la normativa europea, España seguirá aplicando el sistema actual, con un cambio de hora en marzo y otro en octubre.