Las lágrimas de Maluma al recordar su mayor éxito: «Uno en esta carrera se pierde mucho»

Si hablamos de artistas colombianos que arrasan en la industria musical, uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza es, indiscutiblemente, el de Maluma. El cantante ha logrado consolidar una carrera profesional bastante exitosa, llegando a colaborar con grandes estrellas del medio. Y es que todo el mundo es consciente de lo mucho que triunfa el colombiano en el género urbano. Por ello, ha sido uno de los protagonistas de Billboard Latin Music Week 2026.

Este evento se encarga de reunir en un mismo lugar a artistas, ejecutivos y figuras clave de la industria musical latina. Así pues, a través de charlas y presentaciones, se aborda el presente y el futuro de la música latina en la industria. Fue por ello que en uno de los paneles Maluma participó. Una intervención que no dejó indiferente a nadie, pues el cantante habló de su música, de lo que siente detrás de cada canción y de la importancia de la salud mental. Unas declaraciones donde Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma, se terminó emocionando.

Maluma: «Uno pierde el rumbo y olvida las cosas tan chimbas que le han pasado a uno»

Al hablar de Hawái, uno de sus mayores éxitos musicales, el artista no pudo evitar emocionarse. Y es que, recordemos, el tema fue lanzado en el 2020 y ocupó el primer puesto de todas las listas de éxitos a nivel global. Un hito en la carrera de Maluma que enamoró al público general, sin importar el idioma. Asimismo, recordemos, el sencillo habla del desamor, los celos y las apariencias de una vida que no es real en redes sociales.

El éxito de Hawái llevó al colombiano a lanzar la versión remix con el mismísimo The Weeknd, que también triunfó en el 2020 con temas como Blinding Lights o Save Your Tears. Un paso muy importante para él que le ayudó a alzar su nombre mucho más, si eso ya era posible. Así pues, completamente emocionado, Maluma se sinceró en su intervención para Billboard Latin Music Week 2026.

«Me pongo un poquito sentimental porque es una canción muy hermosa que me recuerda momentos maravillosos y no lloro por esos momentos, sino que lloro por agradecimiento. Lo juro. Uno en esta carrera se pierde mucho, hay demasiada ambición y cuando esa ambición llega, uno pierde el rumbo y olvida las cosas tan chimbas que le han pasado a uno y hoy en día, cuando escucho el tema, pienso: ‘¿Eso lo hice yo?’, porque antes no me daba cuenta, eso hacía parte del paisaje», ha contado.

La entrevista se puede ver al completo en YouTube y, precisamente ahí, él mismo recuerda que 71 canciones suyas han entrado en las listas de Billboard. «Cuando escucho ese tipo de canciones y que fueron tan grandes, se me vienen a la cabeza tantos recuerdos cantándola en tantos lugares del mundo, no sé, Israel, Polonia, Alemania; la música me ha llevado a lugares maravillosos y poder cantar esta canción y conectar con tantas personas es increíble», ha explicado.

Maluma ha confesado el motivo por el que se sigue emocionando. «Por eso me puse sentimental, no es un momento específico, es como una gratitud tan bonita en el fondo de mi corazón, que hoy apenas abro los ojos y me doy cuenta de cuántas cosas hemos logrado que, les juro, no busco más, me siento completo y lleno», concluyó. Y es que, sin lugar a dudas, a sus 32 años, Maluma ha logrado cumplir muchos sueños.