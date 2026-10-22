El parque móvil español envejece con Sánchez: casi uno de cada tres coches ya supera los 20 años

El parque móvil envejece con el Gobierno de Pedro Sánchez y casi uno de cada tres coches ya supera los 20 años. España cuenta con 31,7 millones de vehículos en circulación, de los cuales 9,2 millones tienen más de dos décadas de antigüedad, lo que evidencia el progresivo envejecimiento de los vehículos que circulan por las carreteras españolas, provocado por el aumento del precio de los automóviles y la falta de ayudas del Ejecutivo para incentivar la demanda más allá del coche 100% eléctrico.

Así lo revela el estudio sobre el Impacto de la renovación del parque móvil en España en las emisiones, en la seguridad vial y en la economía, impulsado por Fundación Repsol, en colaboración con Sernauto, Faconauto y la Universidad Politécnica de Madrid, con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La antigüedad del parque es una realidad que preocupa cada vez más a los ciudadanos. De hecho, el 44% de los españoles identifica el envejecimiento del parque móvil como un problema, y la mayoría considera que la antigüedad de los vehículos influye directamente en las emisiones, la seguridad vial y la competitividad del sector de la automoción.

Además, la renovación del parque móvil no sólo contribuye a reducir las emisiones, sino que también mejora la seguridad vial. Cuando se habla de tecnología, el 62% de los particulares y el 70% de los profesionales creen que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) ayudan a reducir la gravedad de los accidentes y el riesgo de fallecimiento. Además, más de siete de cada diez ciudadanos identifican tecnologías como la frenada automática de emergencia o los detectores de fatiga como herramientas que mejoran la seguridad en carretera.

El estudio también pone el foco en la importancia del mantenimiento. Actualmente, el 30% de los particulares circula sin la ITV en vigor y el 29% reconoce no realizar todas las revisiones recomendadas por el fabricante.

Apuesta por los combustibles renovables

En este escenario, los combustibles renovables se consolidan como una de las soluciones mejor valoradas para reducir las emisiones del parque móvil actual. Así lo consideran el 71% de los particulares y el 73% de los profesionales, que pueden ayudar a disminuir las emisiones de los vehículos que ya están en circulación.

Además, siete de cada diez encuestados consideran que los combustibles renovables y la electrificación son soluciones complementarias para avanzar en la descarbonización del transporte. El estudio también muestra que siete de cada diez ciudadanos creen que los combustibles renovables pueden resultar especialmente útiles para los vehículos que recorren largas distancias o para aquellos usos donde la electrificación presenta mayores dificultades a corto plazo, siendo la principal opción de compra los vehículos de motor de combustión.

Impacto de la renovación de coches en la economía

La renovación del parque móvil también tendría un impacto positivo sobre la economía española. La automoción representa alrededor del 9% del PIB, cuenta con 17 plantas de fabricación, más de 1.000 empresas de componentes, una red de 5.600 concesionarios y genera más de dos millones de empleos. Según el estudio, rejuvenecer el parque ayudaría a fortalecer toda la cadena de valor del sector, impulsando la demanda, atrayendo nuevas inversiones y reforzando la competitividad de la industria española.

Además, el 65% de los particulares y el 70% de los profesionales consideran que la renovación del parque contribuiría a mejorar la situación del sector de la automoción en España.

Para acelerar este efecto tractor sobre la economía, el estudio también apuesta por acompañar las ayudas a la compra con una política fiscal orientada a la renovación del parque. Entre las medidas planteadas figuran deducciones para particulares ligadas al achatarramiento de vehículos antiguos, incentivos para autónomos y empresas que renueven sus flotas, fórmulas de amortización acelerada para pymes y una revisión de la fiscalidad del automóvil que favorezca los objetivos de eficiencia y reducción de emisiones sin excluir ninguna tecnología.