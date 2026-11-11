Sara Alfonsea, preparadora de conductores: “Conducir un vehículo automático es mucho más fácil, pero genera una falsa sensación de control”

El mercado de turismos continúa mostrando una evolución positiva y cierra octubre con un incremento del 1,8% en las ventas, hasta alcanzar las 98.487 matriculaciones. La electrificación mantiene su impulso y representa el 31,5% de las ventas durante octubre, contribuyendo a superar los niveles del mismo mes de 2019, antes de la pandemia. Además, el mercado consigue su mejor resultado para un mes de octubre desde 2007. En el acumulado del año, las ventas llegan a 1.010.545 unidades, un 6,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque todavía por debajo de los niveles alcanzados en 2019.

Pese a ello, el ritmo de matriculaciones hasta octubre permite mantener las previsiones de cerrar 2026 por encima de los 1,2 millones de turismos vendidos. En cuanto a los vehículos electrificados (BEV+PHEV), octubre registra 31.044 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 43,1%. Su cuota de mercado alcanza el 31,5%, nueve puntos porcentuales más que en 2025, y se convierten en la segunda opción de compra del mes. Entre enero y octubre se han vendido 248.343 unidades, un 37,6% más que hace un año. Así, estos vehículos representan ya el 24,6% del mercado en 2026, es decir, uno de cada cuatro turismos matriculados.

La sensación de conducir un coche automático

Sara Alfonsea Prieto, profesora de distintas autoescuelas y formadora de conductores en la Comunidad de Madrid (CAM), explica cuáles son las diferencias que existen entre ambos tipos de transmisión y señala los fallos más habituales. «Conducir un vehículo automático es mucho más fácil», asegura, aunque advierte de que «esa comodidad puede generar una falsa sensación de control», según recoge La Vanguardia.

Pero las diferencias no se limitan a la ausencia de embrague: «El alumno que conduce automático presta y gestiona toda la atención en la carretera, pues no tiene que estar pensando en qué marcha es la correcta o si se le puede llegar a calar». Los conductores que dejan atrás un coche manual para empezar a utilizar uno automático también deben cambiar determinados comportamientos. Uno de los errores más habituales es lo que la formadora denomina el «pie izquierdo fantasma». Al llegar a una parada, el conductor intenta pisar el embrague por costumbre y puede acabar presionando el freno demasiado fuerte.

Por otro lado, «a los que tienen un automático y pasan a un manual, la cuestión es la coordinación de mano y pie», explica Alfonsea. A esto se suma la necesidad de aprender a controlar el punto de fricción del embrague, que es el instante en el que el motor empieza a transmitir movimiento a las ruedas. «El coche se les cala constantemente, sobre todo en rampas», añade.

Cabe recordar as letras de la palanca de cambios de un coche automático indican las principales funciones de la transmisión. La P corresponde al estacionamiento (Park), la R a la marcha atrás (Reverse), la N al punto muerto (Neutral) y la D a la conducción hacia delante (Drive).

«En los que más se equivocan es confundir la R con la D, que son direcciones opuestas». El peligro surge cuando el conductor selecciona una posición equivocada y comienza a acelerar sin comprobar previamente qué dirección ha elegido. Como consecuencia, el vehículo puede desplazarse hacia atrás o hacia delante de forma inesperada. Para reducir este riesgo, «es importante mirar el cuadro de mandos para comprobar si hemos elegido bien la marcha». También recomienda mantener una postura adecuada de los pies para evitar movimientos involuntarios cuando se produce una situación inesperada.

Una de las principales recomendaciones para quienes conducen un coche automático es dejar de utilizar el pie izquierdo. «En caso de los pies, el pie izquierdo en el momento de montarse queda apoyado en el reposapiés y solo debemos usar el derecho», explica la formadora.

Un coche automático tiene sólo dos pedales, el acelerador y el freno, y ambos deben manejarse con el pie derecho. La formadora también recomienda abandonar el hábito de mantener la mano derecha sobre la palanca de cambios. «Las dos manos se deben llevar en el volante», recuerda. Además, advierte de que «apoyar la mano sobre el selector puede transmitir vibraciones y generar holguras que lo deterioren».

Por último, hay que prestar atención al estacionamiento. Otro error habitual consiste en «seleccionar la posición P sin accionar antes el freno de estacionamiento». Para Sara Alfonsea, conducir un coche automático puede hacer que el aprendizaje resulte más sencillo, ya que permite prestar mayor atención a lo que sucede alrededor. «La persona focaliza la atención en la vía, no hay estrés en que se le cale», explica. Sin embargo, esta comodidad también puede entrañar ciertos peligros. «Cuando algo nos facilita la vida, tendemos a prestar menos atención y a confiarnos demasiado», afirma.

La formadora recomienda el automático a quienes tienen dificultades con el embrague, la edad, la psicomotricidad o la ansiedad. El permiso obtenido con este coche lleva el código 78 y limita a vehículos automáticos. Para conducir manuales, hay que aprobar otro práctico, aunque Europa prevé sustituirlo por siete horas de formación.