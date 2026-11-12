Las marcas de coches chinas han acelerado los envíos de vehículos propulsados por motores híbridos a Europa antes de que entre en vigor una nueva norma de Bruselas que limita las importaciones de este tipo de motorizaciones a más de la mitad. Una situación que llega en pleno aumento de la cuota de mercado de firmas como BYD, Omoda, Changan o Geely.

Así lo han confirmado fuentes del sector, en conversaciones con OKDIARIO, que han señalado que «en el tercer trimestre, coincidiendo con las primeras negociaciones entre Bruselas y Pekín para abordar los desequilibrios comerciales entre ambas partes, China ha aumentado sustancialmente los envíos de vehículos híbridos a Europa en el tercer trimestre».

«La versión híbrida enchufable del BYD Seal U fue el híbrido más vendido en Europa hasta septiembre, con 74.109 matriculaciones», han añadido.

El rápido incremento de las importaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables procedentes de China está alterando el mercado automovilístico europeo. En el primer semestre de 2026, las marcas chinas alcanzaron una cuota del 14% en el mercado europeo de híbridos no enchufables, en comparación con el 2% registrado en 2024. En el caso de los híbridos enchufables, su participación se situó en el 25%, también frente al 2% de dos años antes.

Así, las importaciones en Europa de coches híbridos procedentes de China habrían pasado de unas 3.800 unidades en octubre de 2024 a alrededor de 50.000 en julio de 2026, un incremento que ha intensificado las peticiones de los fabricantes europeos para endurecer la respuesta comercial. Cifra que se ha incrementado a lo largo del tercer trimestre y que está previsto que cierre con números nunca vistos en los últimos meses del año ante la amenaza de Bruselas.

Bruselas limita el envío de coches chinos

En concreto, la Unión Europea (UE) ha pedido a China que limite voluntariamente las exportaciones de coches híbridos hacia el mercado comunitario, en un intento de reducir las tensiones comerciales entre ambas partes y evitar una nueva guerra arancelaria. La petición llega en un momento especialmente delicado para los fabricantes europeos de automóviles, que afrontan una creciente competencia de los modelos fabricados en China.

Desde Bruselas se plantea que Pekín restrinja las ventas de vehículos híbridos fabricados en China hasta aproximadamente el 15% de la cuota que estos automóviles representan actualmente en el mercado europeo. Una propuesta a la que China ha accedido, pero de la que por el momento se desconoce cuándo se empezará a aplicar y bajo qué condiciones.

El conflicto tiene además un precedente reciente. En 2024, la Unión Europea impuso aranceles adicionales de hasta el 45% al envío de determinados vehículos 100% eléctricos fabricados en China. Sin embargo, los híbridos quedaron sometidos a un tratamiento diferente sin estar grabados por estas nuevas tasas, mientras las matriculaciones de este tipo de motorizaciones han registrado una demanda mucho mayor que los coches de nueva energía.

No obstante, la preocupación europea no se limita al automóvil. Las autoridades comunitarias también han planteado la necesidad de avanzar en otros sectores, como el químico, mientras reclaman a China una mayor apertura de su mercado a los productos europeos. La UE mantiene desde hace meses conversaciones con Pekín para reducir el déficit comercial y abordar las barreras de acceso al mercado chino.