El coste de llenar el depósito de gasolina se ha convertido en uno de los principales gastos para los españoles que han decidido disfrutar de unos días fuera de Madrid por el puente de la Almudena. Un desembolso al que no han tenido que hacer frente los conductores de coches 100% eléctricos.

Las ventajas de viajar en coche eléctrico

Con el precio de la gasolina 95 en los 1,668 euros de media, y con el del diésel en los 1,864 euros, un vehículo de gasolina, que consume 5,5 litros cada 100 km, necesita algo más de 9 euros para recorrerlos. Una familia que haya aprovechado este puente para visitar destinos como Badajoz o Córdoba habrá recorrido 800 km, contando la ida y la vuelta desde el centro de Madrid. En total, habrá consumido 44 litros de gasolina, o lo que es lo mismo, 73,39 euros.

Sin embargo, una familia que haya realizado el mismo trayecto en eléctrico y haya salido con el coche cargado de su casa, habrá gastado 44 euros. Para el cálculo se ha escogido un vehículo con un consumo de 160 Wh/km. El precio de la carga en un cargador de 150 kW en destino es de 0,60 / kWh (impuestos incluidos), mientras que en doméstico se sitúa por debajo de los 2 euros los 100 km.

El ahorro del coche eléctrico se hace especialmente visible cuando se acumulan kilómetros. Un menor coste de la energía por cada 100 kilómetros permite que la diferencia frente a un vehículo de gasolina aumente a medida que crece la distancia recorrida. En un viaje de 800 kilómetros, por ejemplo, pagar 44 euros frente a 73,39 euros supone gastar un 40% menos.

Esta diferencia gana peso en periodos como puentes y vacaciones, cuando muchos conductores realizan desplazamientos largos. Cada 100 kilómetros recorridos amplían el ahorro, por lo que el coste de la energía puede convertirse en uno de los factores que más influyen en el presupuesto total del viaje. Para quienes además pueden cargar parte del recorrido en casa, o a su llegada en el hotel, el desembolso puede reducirse aún más.

El precio de la gasolina sube un 20%

La comparación entre el gasto de conducir un gasolina y un eléctrico es especialmente significativa después de varios meses de tensión en los mercados energéticos. El combustible cuesta un 20% más de lo que valía a principios de año y, pese a mantenerse por debajo de los máximos alcanzados en el mes de septiembre, cuando la gasolina superó los dos euros por litro en muchas estaciones y llenar el depósito superó en muchos casos los 80 euros, incluso los 100 euros en algunas estaciones, todavía resulta una carga para muchas familias.

Detrás de esta escalada están de nuevo las tensiones internacionales, desde las consecuencias de la guerra en Ucrania hasta la inestabilidad en Oriente Medio y las dudas sobre el suministro a través del estrecho de Ormuz.

Menos gasto en matenimiento

A la hora de dar el paso al eléctrico, el principal obstáculo ha sido tradicionalmente el precio de compra. Pese a que la llegada de fabricantes chinos ha ampliado la oferta de eléctricos más económicos y ha elevado la presión competitiva sobre los fabricantes europeos, la diferencia con los modelos de gasolina sigue existiendo.

El barómetro VN de Coches.com y Ganvam del mes de octubre muestra que los vehículos de gasolina tienen un precio medio de 37.596 euros, frente a los 45.448 de los eléctricos, precio al que habría que restar los descuentos del plan Auto+ y otros incentivos como los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

No obstante, aunque el coche eléctrico sigue teniendo un precio de compra más elevado, esta diferencia se compensa con su menor coste por kilómetro recorrido. El plazo para amortizar la inversión depende del uso del vehículo: cuanto mayor sea el kilometraje anual, antes se recupera el sobrecoste inicial. Esta ventaja es especialmente notable cuando se dispone de un cargador doméstico, ya que, con las tarifas eléctricas más económicas, recorrer 100 kilómetros puede costar en torno a un euro.

Además, a la factura energética hay que sumar otros pequeños ahorros. El coche eléctrico tiene una mecánica más sencilla: no necesita cambios de aceite, bujías o embrague y la frenada regenerativa reduce el desgaste de las pastillas de freno, por lo que los costes de mantenimiento y de las visitas al taller disminuyen sustancialmente.