Los mecánicos expertos lo confirman: para coger los badenes y que «no se te parta el coche, el único consejo es reducir y acelerar de forma progresiva»

A través de las redes sociales de @TalleresBenezer, el mecánico Juan José Ebenezer ha compartido una serie consejos para atravesar los badenes sin provocar daños en el vehículo. Tal y como explicó, la suspensión es uno de los componentes que más sufre al pasar por ellos, ya que debe soportar buena parte del impacto. «El único consejo para coger los badenes y que no se te parta el coche es reducir y acelerar de forma progresiva. Principalmente lo único que afecta es la subida y bajada de la suspensión», explica.

Juan José también recuerda que los brazos de suspensión y los amortiguadores trabajan para absorber las irregularidades del terreno. Por ello, explicó que frenar justo antes de superar un badén y acelerar inmediatamente después puede generar un esfuerzo adicional tanto en el motor como en el sistema de suspensión. «Esa compresión y estiramiento se produce justo en el momento de pasarlo, pero también ocurre en la circulación normal con acelerones, frenazos o al subir bordillos», señala.

Cómo evitar que los badenes ‘partan’ el coche

El principal riesgo aparece cuando se reduce la velocidad de forma demasiado brusca, ya que esta maniobra puede provocar que los bajos del vehículo rocen o golpeen contra el badén. Por este motivo, el mecánico insiste en la importancia de anticiparse. «Si estás viendo el badén a cincuenta metros, ve desacelerando poquito a poco para que el coche no tenga una inclinación fuerte ni desgaste en pastilla ni nada. Cógelo de forma muy suave y después vuelve a acelerar y a continuar con la circulación. Si lo haces así, por muchos badenes que cojas, no te vas a cargar el coche».

El objetivo es impedir que la suspensión tenga que realizar movimientos de compresión y extensión excesivamente bruscos, que se producen cuando el vehículo cruza el badén a una velocidad excesiva. Los amortiguadores y los demás componentes de este sistema se encargan de absorber gran parte de las irregularidades de la calzada. Si el coche se acerca a un badén demasiado rápido, estos elementos soportan un mayor impacto, sobre todo cuando se frena bruscamente antes de rebasarlo y se acelera de golpe justo después.

El tamaño del badén y las características del vehículo también condicionan el esfuerzo que debe soportar el coche al cruzarlo. No todos los modelos tienen la misma altura libre respecto al suelo ni los mismos sistemas de suspensión. Por este motivo, el riesgo de rozar los bajos es mucho más alto en un turismo con una carrocería baja que un vehículo alto. En cualquier caso, Juan José insiste en que mantener una conducción progresiva y sin movimientos bruscos beneficia a cualquier tipo de turismo.

El mecánico también hace referencia a los badenes homologados. Según explica, la mayoría de los que cumplen la normativa, incluidos los fabricados con módulos de plástico anclados al asfalto, tienen unas dimensiones que no deberían ocasionar daños a un coche que se encuentre en buenas condiciones.

Tipos

La orden del Ministerio de Fomento contempla dos tipos de reductores de velocidad.

El paso peatonal sobreelevado, también conocido como reductor de sección transversal trapezoidal, debe tener una plataforma central elevada 10 centímetros respecto al asfalto y una longitud de cuatro metros, además de dos rampas de acceso. La longitud de éstas últimas varía en función del límite de velocidad de la vía: no puede superar un metro en zonas de 30 km/h, un metro y medio en las limitadas a 40 km/h y dos metros y medio en aquellas donde el máximo permitido es de 50 km/h. Asimismo, el desnivel entre el asfalto y el comienzo de la rampa no debe ser superior a cinco milímetros.

El segundo modelo es el lomo de asno, que también recibe el nombre de badén de sección transversal circular. A diferencia del anterior, está fabricado con materiales plásticos resistentes y no está diseñado para utilizarse como paso de peatones. Su parte elevada debe alcanzar seis centímetros de altura respecto a la calzada y tener una longitud de cuatro metros. La normativa también establece que el borde de entrada no puede superar los cinco milímetros de desnivel.

La normativa también establece que los badenes sólo se pueden instalar en aquellos tramos donde se haya advertido previamente a los conductores, mediante señalización vertical, de la obligación de reducir la velocidad. Su función es servir de apoyo para que los vehículos respeten los límites establecidos en la vía. Además, deben colocarse a una distancia mínima de 50 metros y máxima de 200 metros entre sí, aunque la regulación recomienda evitar que la separación supere los 150 metros.

En definitiva, la recomendación de Juan José Ebenezer pasa por prestar atención a la carretera, detectar el badén con antelación y reducir la velocidad de manera progresiva. Conducir con suavidad ayuda a disminuir el desgaste de los componentes mecánicos y permite superar los badenes con más seguridad y comodidad.