Confirmado por el BOE: ya se conoce el cambio de hora en España hasta 2031 y es oficial

Este fin de semana llega el famoso cambio de hora en España, con el que nuestro país entrará en el horario de verano con amaneceres más tempranos y anocheceres sobre las 18:00 horas, dependiendo del punto de la península. Los relojes se tendrán que retrasar una hora, de las 03:00 horas a las 02:00 horas en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el que podría ser el último cambio de hora en España en este 2026.

España vuelve al horario de invierno en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026, en el que los relojes se tendrán que atrasar una hora, de las 03:00 horas a las 02:00 horas. Este cambio está registrado en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026. Este texto publicado en el Boletín Oficial del Estado recoge los cambios horarios en ciclos de cinco años y ahora tendría que renovarse para tener que cambiar la hora al próximo año.

El fin del cambio horario es un tema que lleva siendo varios años motivo de debate y, coincidiendo con el último cambio al horario de invierno, Pedro Sánchez apareció en octubre pasado en La Moncloa para abogar por el fin del cambio horario en nuestro país. «Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente», dijo el líder del PSOE, que también argumentó su decisión dejando claro que «tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente».

«El Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente», dijo el aún presidente del Gobierno, que no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema un año después, mientras que desde Europa sí que han fijado ya el calendario previsto hasta el próximo 2031.

El cambio de hora hasta 2031

La Comisión Europea publicó en el Diario Oficial de la UE el calendario de cambios estacionales del periodo 2027 a 2031, que es el siguiente:

2027: 28 de marzo y 31 de octubre.

2028: 26 de marzo y 29 de octubre.

2029: 25 de marzo y 28 de octubre.

2030: 31 de marzo y 27 de octubre.

2031: 30 de marzo y 26 de octubre.

Esto no quiere decir que todos los países miembros de la Unión Europea deban seguir esta iniciativa. Desde Bruselas se han mostrado abiertos en los últimos años a que los países que lo deseen puedan acabar con el cambio horario. Incluso en el pasado año 2018 sacaron a consulta esta opción y el 84% de los 4,5 millones de habitantes de la Unión Europea que participaron en la votación abogaron por abandonar este cambio horario.

En España, este cambio de hora de dos veces al año se realiza desde el año 1974, cuando se tomó esta decisión debido a la crisis del petróleo de 1973, que elevó de forma significativa el precio de los combustibles y que tenía como objetivo aprovechar la luz solar y reducir el consumo eléctrico del país. También hay que tener en cuenta que España está en un huso horario diferente al que le corresponde, ya que entre 1940 y 1941, por orden de Franco, España se alineó con la hora de la Europa Central (UTC+1) cuando tendría que estar en el huso UTC+0, como sí lo están Inglaterra, Portugal o las Islas Canarias.