Lillestrom – Real Sociedad: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo y en vivo online el partido de la Europa League

La Real Sociedad necesita ganar su primer partido en esta edición de la Europa League y buscará el triunfo en esta tercera jornada. Los donostiarras son favoritos, pero obviamente juegan a domicilio en un campo pequeño y eso hace más peligroso a un Lillestrom que espera hacerse fuerte en su feudo, sobre todo porque ellos también persiguen su primera victoria. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo este duelo que se juega en Noruega.

Lillestrom – Real Sociedad de la Europa League: a qué hora empieza el partido

La Real Sociedad viaja a Noruega para enfrentarse al Lillestrom en el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. Los donostiarras sólo han conseguido rascar un puntito en este torneo al igual que los nórdicos, por lo que necesitan como el comer ganar a domicilio en este choque que la UEFA ha programado para este jueves 22 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el arranque de este duelo entre los noruegos y el conjunto txuri-urdin que se juega en el Arasen Stadion en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Lillestrom – Real Sociedad de la Europa League: canal de TV y cómo ver online

La plataforma que posee los derechos televisivos par retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de las tres competiciones a nivel de clubes de la UEFA es Movistar+. El Lillestrom – Real Sociedad que cayó en la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League se podrá ver por el canal de pago Movistar Liga de Campeones 2, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este medio de comunicación podrán ver en streaming y en vivo online lo que suceda en el Arasen Stadion descargando la aplicación en un teléfono móvil, tablet o smart TV.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque y de los otros partidos de los equipos españoles. Publicaremos las crónicas del Getafe – Lugano de la Conference League, y también del Celtic – Celta y de este Lillestrom – Real Sociedad, ambos choques de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League.

Dónde escuchar por radio en directo el Lillestrom – Real Sociedad

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro de San Sebastián y los seguidores de las diferentes competiciones europeas que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming deben saber que podrán escuchar por la radio gratis este partido de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser podrán conectar con el Arasen Stadion para narrar lo que suceda en el Lillestrom – Real Sociedad.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Lillestrom – Real Sociedad?

El Arasen Stadion, ubicado en Noruega, será el emplazamiento donde se jugará este vibrante Lillestrom – Real Sociedad de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League. Este campo se inauguró en 1951 y en sus gradas caben algo más de 12.000 espectadores, por lo que se trata de un recinto deportivo pequeño.

La UEFA ha escogido al árbitro finlandés Mohammad Al-Emara para que dirija la contienda Lillestrom – Real Sociedad de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. El portugués Tiago Martins estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que revise la jugada en el monitor que estará instalado en la banda del Arasen Stadion.