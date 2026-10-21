Horario del Celtic – Celta: cuándo se juega el partido de la Europa League y canal de TV para verlo en directo gratis y en streaming

El Celta se ve las caras ante uno de los equipos con más historia del fútbol continental como es el Celtic de Glasgow. Los de Claudio Giráldez pelearán por traerse a Vigo los tres puntos, pero para superar al cuadro católico tendrán que estar a su mejor nivel, aunque es cierto que los escoceses tampoco están en un buen momento de forma. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver este partidazo.

Celtic – Celta de la Europa League: a qué hora empieza el partido

Al Celta le toca viajar a Escocia para enfrentarse al Celtic en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League. La verdad que ambos equipos han comenzado bastante mal esta edición de la competición de plata del viejo continente, ya que han perdido los dos partidos que han jugado hasta el momento. La UEFA ha programado este partidazo para este jueves 22 de octubre, teniendo que rodar el balón en Celtic Park en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Celtic – Celta de la Europa League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el operador que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todos los partidos que se jueguen en esta competición de plata a nivel continental. El Celtic – Celta de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League se va a poder ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago, así que no se verá gratis ni en abierto por la TV. Este choque se podrá seguir en streaming y en vivo online mediante la aplicación de esta plataforma, que está disponible en teléfonos móviles, smarts TVs y tablets.

Como es habitual, en la web de OKDIARIO tendremos la mejor información sobre todo lo que rodee en la previa de este encuentro y en el de los otros que jueguen los equipos españoles. Cuando terminen, publicaremos la crónica del Celtic – Celta y Lillestrom – Real Sociedad, que son de la Europa League, y también del Getafe – Lugano, que es de la Conference League.

Dónde escuchar por radio en directo el Celtic – Celta

Tenemos que recordar a los aficionados del conjunto gallego y amantes del fútbol europeo en general que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Celtic – Celta. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con el Celtic Park para narrar lo que ocurra en este choque de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Celtic – Celta?

El Celtic Park, ubicado en la ciudad escocesa de Glasgow, será el estadio donde se disputará el Celtic – Celta que cayó en la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. Se trata de uno de los campos más famosos del viejo continente, ya que fue inaugurado en 1892 y en su interior caben 60.000 aficionados, esperándose este jueves un ambiente brutal en sus gradas.

La UEFA designó al árbitro búlgaro Georige Kabakov para que imparta justicia en el Celtic – Celta de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. Al frente del VAR estará el alemán Sören Storks, así que analizará cada acción dudosa para, en caso de considerarla clara, avisar a su compañero y mandarle al monitor que estará en la banda de Celtic Park a revisar la jugada polémica y tomar una decisión.