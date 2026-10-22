Ana Rosa Quintana pone en su sitio a Milei: «No puede venir a España a insultar a nuestro presidente»

Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa cargando contra el discurso de Javier Milei en su visita a España por los insultos a Pedro Sánchez. La presentadora ha manifestado que el dirigente argentino «no puede venir a España a insultar a nuestro presidente». «Es inadmisible esa sarta de insultos», ha señalado al respecto.

La presentadora de El Programa de Ana Rosa ha recordado que, con este tipo de comportamientos, «Javier Milei le está haciendo la campaña al PSOE y al Gobierno» porque «cada insulto es un voto». «Los insultos son gasolina para una campaña que ya está muy caliente», ha dicho al arrancar el matinal de Telecinco.

En este sentido, ha recordado que «ni Feijóo ni Abascal se han reunido con Milei» porque «el que más se alegra de su visita es Pedro Sánchez». De hecho, en Moncloa «han dedicado un día entero a hacerle oposición porque todo superhéroe necesita un villano».

De hecho, este miércoles Ferraz amaneció con una lona gigante en la que se podía leer el siguiente mensaje «Hola Milei, los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España» y Sánchez «presumió de zurdo, como hacían Zapatero o Ábalos».

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Antes de finalizar su editorial, Ana Rosa Quintana ha recordado que «la motosierra de Milei se hizo famosa por sus recortes pero no hay mayores recortes que intentar talar el poder legislativo con una huelga a la oposición o cortar con el poder judicial a través del Tribunal Constitucional», como ha hecho Pedro Sánchez.

«Pedro Sánchez no es zurdo porque todo lo que hace su mano derecha no lo sabe su mano izquierda. Va a derechas y a izquierdas con tal de mantenerse en el poder», ha sentenciado.