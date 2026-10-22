Los expertos coinciden: nunca dejes las llaves de casa en la puerta por la noche, es más peligroso de lo que piensas

Muchas personas tienen el hábito de, antes de irse a dormir por las noches, cerrar la puerta del domicilio y dejar las llaves puestas en la cerradura. Este gesto se hace con la intención de generar más seguridad en la puerta del hogar. Sin embargo, numerosos expertos han advertido que dejar las llaves puestas por dentro de la puerta no aporta mayor seguridad e incluso puede llegar a ser contraproducente. Esta falsa ilusión ha sido heredada durante generaciones como una forma de bloquear el acceso del exterior.

Los riesgos de dejar la llave

El principal motivo es la seguridad. Muchos de los métodos actuales de robo no se ven afectados por el simple hecho de dejar las llaves por el otro lado. Incluso si el bombín es de doble embrague, la llave se puede abrir desde fuera de forma convencional aunque haya una llave en el interior. Los expertos en seguridad advierten de que algunos ladrones emplean imanes de neodimio de gran potencia desde el exterior. Gracias a los imanes, consiguen girar la llave para abrir la puerta con extrema facilidad.

En caso de emergencia médica

El más importante de los motivos se sitúa en escenarios de emergencias médicas. En caso de que exista un accidente doméstico como una caída o problema de salud grave por la noche, los servicios de emergencia o familiares no podrán entrar si la cerradura no es de doble embrague. De esta forma se retrasará la prestación de ayuda que puede ser determinante para salvar la vida de la persona del interior.

¿Qué recomiendan los expertos?

Los expertos siguen una serie de recomendaciones profesionales para asegurar las puertas. En primer lugar, es importante cerrar la puerta del domicilio echando los cerrojos y retirando la llave del bombín. En caso de que por comodidad se prefiera dejar la llave, se recomienda instalar bombines de doble embrague.

Mantenerse actualizado en cuanto a las tecnologías existentes que incluyan sistemas antibumping, antiganzúa y antitaladro, que son los métodos más utilizados por los ladrones.