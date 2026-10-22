Arrancamos este jueves, 22 de octubre, con una nueva selección de ofertas flash de Amazon. Si estás pensando en renovar algún básico del hogar, darte un capricho o adelantar tus compras de cara a Halloween y Navidad, hoy puedes encontrar descuentos en productos de todo tipo. Desde maletas y accesorios para viajar hasta pequeños electrodomésticos, moda y artículos para el día a día.

Ofertas flash del día en Amazon, en directo: todos los descuentos por tiempo limitado de hoy 22 de octubre