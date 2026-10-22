Ofertas flash del día en Amazon, en directo: todos los descuentos por tiempo limitado de hoy 22 de octubre
Desde maletas y accesorios para viajar hasta pequeños electrodomésticos, moda y artículos para el día a día
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Arrancamos este jueves, 22 de octubre, con una nueva selección de ofertas flash de Amazon. Si estás pensando en renovar algún básico del hogar, darte un capricho o adelantar tus compras de cara a Halloween y Navidad, hoy puedes encontrar descuentos en productos de todo tipo. Desde maletas y accesorios para viajar hasta pequeños electrodomésticos, moda y artículos para el día a día.
Ofertas flash del día en Amazon, en directo: todos los descuentos por tiempo limitado de hoy 22 de octubre
Este reloj inteligente militar baja de 149,99 a 81,22 euros en Amazon, con un 46 % de descuento
Quienes buscan un reloj inteligente resistente y con múltiples funciones pueden encontrar una oferta interesante en Amazon. Este smartwatch de estilo militar está disponible por 81,22 euros, frente a su precio habitual recomendado de 149,99 euros, lo que supone un ahorro de 68,77 euros. Cuenta con una pantalla AMOLED HD de 1,43 pulgadas, GPS, llamadas por Bluetooth, linterna LED y brújula, además de funciones para registrar parámetros como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. También incluye más de 100 modos deportivos y es compatible con móviles Android e iOS.
Las bolsas de vacío SUOCO bajan de 19,49 a 17,99 euros en Amazon, con un 8 % de descuento
Ganar espacio en los armarios y organizar la ropa de temporada es más fácil con estas bolsas de vacío de SUOCO, disponibles en Amazon por 17,99 euros, frente a su precio habitual recomendado de 19,49 euros. El conjunto incluye ocho bolsas de distintos tamaños, dos XL, dos grandes, dos medianas y dos pequeñas, y una bomba eléctrica para extraer el aire y reducir el volumen de las prendas. Son una solución práctica para guardar ropa de cama, preparar una mudanza o aprovechar mejor el espacio en la maleta cuando toca viajar.
Esta almohada cervical baja de 49,99 a 36,09 euros en Amazon, con un 28 % de descuento
Dormir en una postura cómoda puede marcar la diferencia en el descanso, y esta almohada cervical viscoelástica es una alternativa para quienes buscan adaptar su almohada a distintas posiciones al dormir. Disponible en Amazon por 36,09 euros, frente a los 49,99 euros de su precio habitual recomendado, permite ahorrar 13,90 euros. Cuenta con un tejido refrescante y está diseñada para dormir de lado, boca arriba o boca abajo. Su formato en color gris medio combina funcionalidad y un diseño discreto para el dormitorio.
Las Skechers Graceful Get Connected bajan de 59,95 a 30,99 euros en Amazon, con un 48 % de descuento
Si buscas unas zapatillas cómodas para el día a día, las Skechers Graceful Get Connected son una opción a tener en cuenta. Este modelo para mujer está disponible en Amazon por 30,99 euros, frente a su precio habitual de 59,95 euros, lo que supone un ahorro de casi 29 euros. Incorporan una plantilla Memory Foam que se adapta al pie y una suela ligera y flexible, pensadas para ofrecer comodidad al caminar, hacer recados o pasar muchas horas de pie. Ten en cuenta que el precio puede variar según la talla y el color seleccionados.
La sartén Tefal Daily Cook de 24 cm cuesta 30,99 euros en Amazon
La sartén Tefal Daily Cook de 24 centímetros está disponible en Amazon por 30,99 euros. Fabricada en acero inoxidable, cuenta con revestimiento antiadherente para facilitar la cocción y la limpieza, un mango ergonómico para un manejo cómodo y la tecnología Thermo-Signal, que indica cuándo alcanza la temperatura adecuada para cocinar. Además, es compatible con placas de inducción y está diseñada para ofrecer una distribución uniforme del calor.
Los calcetines Nike para hombre bajan de 15,50 a 13,59 euros en Amazon
Amazon tiene rebajado este pack de tres pares de calcetines Nike para hombre, una opción básica para el día a día. El modelo 3PPK Value Cotton Crew-SMLX cuesta ahora 13,59 euros, frente a los 15,50 euros de su precio habitual recomendado, lo que supone un ahorro de 1,91 euros. Su formato de tres pares resulta práctico para renovar los básicos del cajón de los calcetines sin gastar demasiado.
La crema coreana de colágeno de Mizon cuesta 20,90 euros en Amazon
La cosmética coreana sigue ganando protagonismo y esta crema de Mizon puede ser una opción para quienes buscan reforzar su rutina de cuidado facial. La Collagen Power Lifting Cream, de 75 ml, está disponible en Amazon por 20,90 euros, un 30 % menos que su precio habitual recomendado de 29,99 euros. Su fórmula contiene un 75 % de extracto de colágeno marino y está diseñada para proporcionar hidratación intensiva. Una alternativa para quienes buscan incorporar a su rutina un producto hidratante inspirado en la cosmética coreana.
Estas zapatillas de estar por casa para hombre tienen un 23 % de descuento
La comodidad también puede salir más barata con esta oferta de Amazon. Las zapatillas RockDove Campground para hombre están disponibles por 20,12 euros, frente a su precio habitual recomendado de 25,99 euros, lo que supone un ahorro de casi seis euros. Su diseño acolchado, con espuma viscoelástica, está pensado para ofrecer una pisada cómoda y agradable en casa. Una opción práctica para quienes buscan mantener los pies abrigados y descansar con comodidad al terminar el día.
Un tendedero eléctrico plegable para acelerar el secado de la ropa
Los días de lluvia y humedad pueden complicar el secado de la colada, pero este tendedero eléctrico de JUPPLIES puede ser una solución práctica para el hogar. Disponible en Amazon por 66,48 euros, frente a su precio habitual recomendado de 69,99 euros, cuenta con 18 tubos calefactables que ayudan a secar la ropa más rápido y admite una carga máxima de 10 kilos. Además, su diseño plegable facilita guardarlo cuando no se utiliza y su base antideslizante está pensada para ofrecer estabilidad en interiores.
El moldeador Dyson Airwrap i.d. baja de precio en Amazon
El Dyson Airwrap i.d.™, uno de los moldeadores multifunción más conocidos para cuidar el cabello y crear diferentes peinados, está disponible en Amazon por 448,99 euros, con un descuento del 18 % frente a su precio habitual recomendado de 549 euros. Este dispositivo combina las funciones de secador y moldeador en un solo aparato, pensado para crear looks lisos, ondulados y otros estilos sin necesidad de recurrir a varias herramientas.
Amazon arranca el jueves con nuevas ofertas flash para ahorrar antes de Navidad
Amazon vuelve a poner en marcha una jornada de descuentos este jueves, 22 de octubre, con oportunidades en categorías como tecnología, hogar, moda y accesorios.
La presoterapia para casa por 159,99 euros en Amazon, con un 6 % de descuento
Amazon ofrece este equipo de presoterapia doméstica por 159,99 euros, con una rebaja del 6 % respecto a su precio anterior. Diseñado para masajear piernas y pies, está pensado para quienes buscan una opción de recuperación muscular y masaje después de la actividad física o de pasar muchas horas de pie. El dispositivo es portátil e incluye una bolsa para guardarlo y transportarlo con mayor facilidad. Este modelo corresponde a la talla M, indicada para personas con una altura de entre 170 y 182 centímetros. Conviene tener en cuenta que sus posibles beneficios para la circulación o el drenaje linfático dependen de cada caso.