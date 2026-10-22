La picaresca de un conductor en Palma: usaba la tarjeta de movilidad reducida de un fallecido para aparcar en el hospital

La Policía Local de Palma ha sacado a la luz un insólito fraude en un aparcamiento de la capital balear. Dentro de sus operativos habituales para vigilar los estacionamientos reservados y velar por los derechos de las Personas con Movilidad Reducida (PMR), los agentes han interceptado a un conductor que aparcaba haciendo uso de una tarjeta totalmente caducada y perteneciente a una persona fallecida.

Los hechos se desencadenaron el pasado 16 de octubre de 2026, alrededor de las 10:30 horas de la mañana. Una dotación del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) se encontraba realizando labores de vigilancia en los alrededores del Hospital Universitario Son Llàtzer. Durante el patrullaje, los agentes detectaron un turismo estacionado con un único ocupante en el asiento del conductor y un distintivo oficial de PMR expuesto de forma visible en el salpicadero.

Al acercarse para verificar la autenticidad y vigencia de la acreditación, la patrulla descubrió la irregularidad: el documento, emitido en su momento por el Ayuntamiento de Algaida, había caducado hacía más de cuatro años, concretamente el 18 de julio de 2022.

Al ser preguntado por la titularidad del distintivo y la razón de su uso, el propio conductor terminó confesando la verdad ante los agentes. Admitió no solo que la tarjeta estaba caducada, sino también que la persona a cuyo nombre se había expedido originalmente ya había fallecido.

Tras verificar el uso fraudulento de la acreditación, los agentes de la Policía Local de Palma actuaron de inmediato. Procedieron a tramitar una denuncia contra el conductor por infringir la Ley de Accesibilidad de las Illes Balears (Ley 8/2017), además de realizar la retirada inmediata y la intervención cautelar de la tarjeta de estacionamiento para evitar que se siga haciendo un uso indebido de este derecho.