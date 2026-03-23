Los expertos coinciden: el electrodoméstico que tienes que apagar cuando te duchas para evitar riesgos

Cuando estamos en casa, muchas veces acostumbramos a realizar varias tareas al mismo tiempo, en ocasiones sin darnos cuenta de los peligros que conlleva. En este contexto, los expertos alertan sobre un electrodoméstico que deberíamos apagar mientras nos duchamos para evitar riesgos eléctricos, sobre todo si nuestra instalación es muy antigua o no tiene la protección adecuada. ¿Cuántas veces te has dado una ducha o un baño mientras tienes el calefactor eléctrico encendido? Esto es algo que todos hemos hecho alguna vez, pero es extremadamente peligroso.

Pocas cosas hay más placenteras que llegar a casa tras un largo día de trabajo y darse una ducha o un baño caliente. Más allá de la temperatura del agua, el ambiente del baño es muy importante para encontrar ese «efecto relax» que tanto buscamos. Aquí es donde entra en juego el calefactor eléctrico, que nos permite calentar una estancia pequeña, como el baño, en un par de minutos. Sin embargo, si el calefactor no tiene ninguna protección para ambientes húmedos, el riesgo de que se produzca un cortocircuito o una descarga eléctrica es muy alto.

¡No utilices este electrodoméstico mientras te duchas!

El calefactor es un electrodoméstico ampliamente utilizado en hogares de todo el mundo, y aquí es precisamente donde radica el verdadero peligro: casi nadie conoce los riesgos que conlleva su uso en un ambiente como el del baño, ya que el vapor se acumula rápidamente y el agua es conductora de electricidad. Esto puede generar condensación, facilitando la conducción eléctrica en lugares donde no debería haberla. El riesgo aumenta de forma considerable cuando está enchufado a una instalación muy antigua que no cuenta con disyuntor diferencial. Los expertos son muy claros al respecto: incluso sin contacto directo con el agua, el hecho de que haya humedad en el ambiente puede provocar un accidente eléctrico.

¿Significa esto que debemos dejar de utilizar el calefactor en el baño? No; simplemente tenemos que escoger un modelo con protección contra humedad y asegurarnos de contar con disyuntor diferencial en la instalación eléctrica. Por supuesto, en ningún caso debemos manipularlo al salir de la ducha, ya que las manos están mojadas. Finalmente, los expertos insisten en la importancia de ventilar bien el baño para reducir la humedad en el ambiente. Aunque puedan parecer hábitos menores, seguirlos al pie de la letra puede marcar la diferencia.

¿Y si hay tormenta?

«Ojo, no te bañes cuando haya una tormenta eléctrica si no quieres recibir una descarga. Aunque suene raro, es posible, ¿sabes? Porque si un rayo cae cerca de tu casa, la electricidad puede viajar por las tuberías. Esta no la sabía. Si bien el agua no es un buen conductor por sí sola, sí lo son los metales, como las tuberías, ¿entiendes? Y además, las sales y minerales que contiene el agua también facilitan esa conductividad».

Por otro lado, los expertos recomiendan evitar la ducha durante una tormenta, así como lavar los platos o realizar cualquier otra tarea que implique tener contacto con el agua. La razón, señalan, es que los rayos podrían incluso atravesar las tuberías del edificio.

Como señala en The Conversation James Rawlings, profesor de Física en la Universidad de Nottingham Trent (Reino Unido), si alguien se encuentra dentro de un edificio sobre el que impacta un rayo, «la electricidad seguirá el camino de menor resistencia hasta el suelo». «Tanto los cables metálicos como el agua en las tuberías proporcionan un camino conductor conveniente para que la electricidad siga hasta el suelo. La ducha proporciona ambas cosas (agua y metal), lo que la convierte en un camino ideal para la electricidad», explica Rawlings.

Miguel Assal, instructor del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SUMA) y divulgador sobre primeros auxilios, subraya a Maldita.es que la probabilidad de que esto ocurra es baja pero , mientras exista, el riesgo sigue ahí: «Si tienes la mala suerte de que caiga un rayo sobre tu edificio, hay más probabilidades de que sea en la ducha que en otra parte de la casa, lo que nos expondría a una descarga que, en el peor de los casos, podría provocar quemaduras e incluso el fallo respiratorio, cardíaco y la muerte».

Entre las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos destacan:

No utilizar dispositivos electrónicos conectados a la red eléctrica durante tormentas.

No ducharse, bañarse, lavar platos ni realizar actividades con agua.

Desconectar cargadores y aparatos eléctricos ante la proximidad de tormentas.

Instalar dispositivos de protección contra sobretensiones y verificar periódicamente su funcionamiento.

Mantener en buen estado el sistema de puesta a tierra de la vivienda.

La CDC explica que «el riesgo de que un rayo atraviese las tuberías puede ser menor con las de plástico que con las de metal». Pero «es mejor evitar cualquier contacto con las tuberías y el agua corriente durante una tormenta eléctrica».