El baño es uno de los espacios del hogar dónde hay una mayor acumulación de suciedad, gérmenes y bacterias, por lo que es importante prestar especial atención a su correcta limpieza y desinfección. Uno de los objetos a tener en cuenta a la hora de mantener una higiene perfecta en el cuarto de baño, es el inodoro. Un lugar en el cual si no se limpia habitualmente, puede dar lugar a un cultivo de bacterias y microorganismos. lugar donde proliferan millones de bacterias y microorganismos, razón por la cual se forman manchas oscuras difíciles de eliminar en el fondo.

Estas manchas aparecen tanto por la propia suciedad de los desechos como por la presencia de calcio y otros minerales del agua que generan sarro. Por suerte, existe un truco muy sencillo y efectivo para acabar con este problema en el baño: el papel aluminio.

El truco con papel de aluminio para limpiar el baño

Para evitar la compra de productos específicos para prevenir la formación de sarro y manchas en el inodoro, existe un sencillo truco casero. Solo necesitarás papel de aluminio para el baño, detergente líquido, vinagre blanco y un recipiente hondo.

Comienza cortando tres pedazos de papel de aluminio del mismo tamaño y forma bolitas con ellos. En un recipiente, mezcla dos o tres cucharadas de vinagre blanco con un de detergente líquido, sumerge las bolitas de aluminio en la mezcla y deja reposar unos minutos. Luego, introduce las bolitas en la cisterna y déjalas reposar unos cinco minutos antes de tirar de la cadena. Este ingenioso truco hará que las sales y minerales del agua se adhieran a la superficie de las bolitas de aluminio, impidiendo la formación de sarro en el fondo del inodoro.

Cómo limpiar el WC de manera eficaz

Limpiar el fondo del inodoro puede ser más sencillo y menos agresivo utilizando productos comunes en el hogar en lugar de químicos fuertes. Una opción es mezclar un vaso de vinagre blanco, dos cucharadas de bicarbonato y zumo de limón. Esta mezcla se vierte en la zona a tratar y se deja actuar durante 30 minutos. Luego, se frota con una escobilla y, si es necesario, se utiliza un estropajo para eliminar la suciedad más incrustada.

Otra alternativa implica una mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Crear una pasta con 100 gramos de bicarbonato y dos cucharadas de agua oxigenada, aplicarla sobre las manchas con un paño o estropajo y dejar actuar durante 20 minutos. Después, se pasa la escobilla y se tira de la cadena.

El tercer truco consiste en usar Coca-Cola. Basta con verter el contenido de una lata de 33 cl en el inodoro y dejar que actúe durante media hora. Luego, cepillar el interior de la taza y tirar de la cadena.

El papel de aluminio tiene múltiples usos en el hogar

Si buscas una manera eficaz de pulir tu cubertería de plata, el papel de aluminio puede ser la solución ideal. Sigue estos sencillos pasos para limpiar la plata de forma rápida y sin complicaciones.

En primer lugar, calienta agua en una olla y envuelve los cubiertos deslustrados con trozos de papel de aluminio. Una vez que la olla esté caliente, introduce los cubiertos envueltos en el papel en el agua caliente. Luego, agrega una cucharadita de sal y un poco de bicarbonato a la mezcla y espera a que alcance el punto de ebullición. La reacción de los electrolitos en el bicarbonato y la sal con el papel de aluminio creará una tensión eléctrica entre el papel y los cubiertos, eliminando la decoloración de la cubertería. Después de unos minutos, desecha el agua y retira los cubiertos con cuidado para evitar quemaduras.

Si buscas una manera efectiva de mantener alejados a los pájaros de tu jardín con árboles frutales o de tu terraza, el papel de aluminio puede ser la solución perfecta. Al igual que la cinta reflectante o los CD confunden a los pájaros e insectos, colgar tiras de papel de aluminio en el jardín te ayudará a evitar que estos intrusos se acerquen y hagan nidos.

Si tienes unas tijeras de cocina que ya no cortan como antes y te resistes a desecharlas, hay una solución simple: afílalas con papel de aluminio. Corta varias tiras de papel de aluminio y dóblalas varias veces para obtener trozos gruesos. Luego, utiliza las tijeras para cortar estos trozos de aluminio. Cada corte contribuirá a afilar las tijeras gradualmente, permitiéndote extender su vida útil.

Limpiar la parrilla al final de una barbacoa puede ser una tarea tediosa. Una solución sencilla es utilizar papel de aluminio. Cubre firmemente la parte superior de la parrilla con una o dos capas de papel de aluminio y enciende la parrilla a alta potencia durante aproximadamente media hora, manteniendo la tapa cerrada. Después, apaga el fuego y abre la cubierta. Con cuidado, retira el papel de aluminio con tenazas o pinzas y frota la parrilla con un trapo o estropajo para eliminar la suciedad. El papel de aluminio se habrá convertido en ceniza, facilitando la tarea de limpieza.