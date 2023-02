Las 10 canciones de Carnaval que llevamos años escuchando y no nos cansamos de ellas

Estamos ya en plena época de Carnaval y aunque seguro que los disfraces así como los desfiles y cabalgatas son los grandes protagonistas de estos días, en muchas ciudades y municipios de España, también la música está muy presente en esta fiesta. De hecho, los carnavales de todo el mundo no serían lo mismo sin esos sonidos de los tambores y también las canciones que nunca pueden faltar, como estas 10 canciones de Carnaval que llevamos años escuchando y de las que no nos cansamos nunca.

10 canciones de Carnaval de las que no nos cansamos

Temas que tienen ya algunos años y otros más recientes, suenan siempre en Carnaval, pero lejos de cansarnos siempre nos invitan a bailar y a celebrar por todo lo alto esta fiesta. Estas son 10 canciones que seguro conoces y volverás a disfrutar estos días de carnaval.

Carnaval, carnaval (Georgie Dann)

«Carnaval, carnavaaal, carnaval te quiero», seguro que tú también te sabes la letra de esta canción que bailamos cada año en esta época. Un tema de 1983, que fue remasterizado en el 2000. Uno más de los «himnos festivaleros» que firmó el artista francés que murió en Madrid en 2021.

Maria Caipirinha (Carlinhos Brown)

En 2003 un canción esta era la más tarareada del mundo. Carlinhos Brown nos pusó a cantar, y a bailar, con un simple «Te, te, te… te, te, tetete… te, te, tetete… te, te te» que también vas a bailar este año.

Samba de Janeiro (Bellini)

Los alemanes Bellini lanzaron este «Samba de Janeiro» en 1997 y desde entonces suena en todos los Carnavales, no sólo los de Río. Todo un número uno, cuya fama es tal que incluso ha sonado más allá de esta fiesta, como cuando la ponían cada vez que se marcaba un gol en la Eurocopa 2008.

La vida es un Carnaval (Celia Cruz)

La la ‘Reina de la Salsa’, Celia Cruz es quién cantó este otro «himno» del Carnaval. Una canción que además tiene una letra en la que se habla de lo efímero que es la vida y que no hay perder el tiempo lamentándose. Fue lanzada en 1998.

El humahuaqueño (King África)

Alan Duffy, más conocido como King África, nos puso a bailar en 2001 con este tema que aunque suena cada Carnaval, y que está dedicada en concreto a la celebración del Carnaval de Humahuaca uno de los más particulares de América Latina y de la cultura andina pero que es ya un tema que seguro has escuchado muchísimas veces.

Carnaval (Maluma)

Un tema más reciente, de 2014, pero que se ha convertido también en uno de los que siempre suenan en Carnaval. No es quizás el «hit» más conocido de Maluma pero es una canción que como decimos, no faltan en los desfiles de Carnaval.

Ya llegó el Carnaval (Fórmula Abierta)

El grupo formado por parte de la primera hornada de Operación Triunfo lanzó en 2004 esta canción, que no es quizás la más famosa de su repertorio pero que suena también mucho cuando llega el Carnaval.

Beso en la boca (Axé Bahía)

En 2002 fue cuando se lanzó este tema del que muchos recuerdan que fue un «hit» de la discotecas en verano, pero que ahora se ha quedado como uno de esos temas que suenan cada Carnaval.

Carnaval – Venimos a celebrar (Danny Romero)

El canario Danny Romero lanzó esta canción en 2015 para hacer un homenaje al famoso carnaval de su tierra y con el tiempo se ha convertido en un tema que no sólo suena en el de Canarias, sino en cualquier carnaval que se precie.

El que la lleva la entiende (El Selu)

Puede que si no eres de Cádiz o no conoces su carnaval este tema no te suene, pero lo cierto es que desde 1992, año en el que fue lanzado siempre ha sonado en este carnaval ya que se trata de una chirigota que nadie ha podido superar.