Una española habla sobre su jornada laboral en Finlandia y lo que dice deja en shock a toda España

Lo que dice deja en shock a toda España, esta española nos descubre su increíble jornada laboral en Finlandia en redes sociales. Muchos son los españoles que deciden ir en busca de una nueva vida laboral lejos de nuestro país, quizás en busca de nuevas oportunidades que pueden suponer un reto mayor. Una manera de ganarse mejor la vida en países en los que el equilibrio de gastos y retribuciones es el que permite tener una vida digna en todos los sentidos.

En nuestro país hemos pasado de cobrar poco, pagando también poco, a cobrar un poco más y gastar mucho. Un cambio que se ha notado en todos los bolsillos, con un ahorro casi imposible y unos gastos que no dejan de subir. Ir a la compra puede ser todo un reto, en especial para mantener a una familia y hacer posible ese proyecto vital que requiere de una serie de novedades que acabarán siendo las que marcarán estos días. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio en la jornada laboral que podremos conseguir con una escapada a Finlandia, tal como hizo esta joven.

Toda España está en shock ante las palabras de una joven que nos describe su día a día en Finlandia. De tal forma que deberemos empezar a pensar en una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con la mirada puesta a un cambio de tendencia.

Aprender de cómo se vive en otros países, conocer la forma en la que consiguen ese equilibrio perfecto con un nivel de vida alto, es algo que nos descubre una joven profesional. La arquitectura llevó a esta joven española a dejar nuestro país para abrirse camino en un país muy diferente.

Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un contrato con un sueldo a final de mes más adecuado a su formación y un nivel de vida que puede permitirle ahorrar.

Son algunos de los motivos por los que esta joven se decidió a emprender un importante cambio de vida hacia un país diferente. Algo que le ha supuesto hacerse un hueco en redes sociales explicando un día a día en el que nos sorprende su jornada laboral.

Habla esta española sobre cómo es su jornada laboral en Finlandia

Finlandia es el país que ha recibido a esta española, arquitecta de profesión, para que desarrolle una carrera profesional adecuada a sus expectativas. No es fácil dejar el país en el que uno ha nacido y se ha formado, pero a veces es la única manera de conseguir que sus sueños se hagan realidad.

Esta joven nos explica lo que pasa cuando te quedas en el trabajo, sólo un minuto más de una jornada que termina a las 4 de la tarde. Teniendo horas y horas para poder hacer actividades al aire libre o disfrutar de un tiempo libre que se han ganado después de un tiempo en una oficina que incluye una sala del silencio.

Esa sala en la que no se habla de nada y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos hará descubrir otras formas de trabajar y de vivir en un país tan lejano, pero a la vez cercano.

Desde el blog de Finland.fi nos invitan a descubrir un país que además de estas ventajas en la jornada laboral tiene muchos más atractivos de lo que nos imaginariamos: «Nuestro país tiene mucho que ofrecer: el nivel de vida es alto, la sociedad es segura y funciona bien y la naturaleza está a tan solo un paso de casa. El Informe Mundial sobre la Felicidad de la ONU ha declarado a Finlandia ‘país más feliz del mundo’ durante cuatro años consecutivos. También hay trabajo. A medida que la generación del ‘baby boom’ va jubilándose, Finlandia necesita más trabajadores. Uno de los aspectos más atractivos de vivir en Finlandia, es lo cerca que están la naturaleza y las zonas recreativas, incluso en las ciudades más grandes. Esta familia regresa de una excursión en bici por la playa de Tahmela, un barrio de la ciudad Tampere, en el sur de Finlandia central. Trabajar en Finlandia tiene muchas ventajas. Las industrias prósperas e innovadoras ofrecen muchas oportunidades para avanzar en una carrera y desarrollar las habilidades. Además, los finlandeses son conscientes de que la vida es algo más que el trabajo, así que para ellos es importante que entre el trabajo y la vida privada haya un equilibrio saludable. (Nota: Algunos de los enlaces de este artículo están disponibles solamente en inglés, pero en otros encontrarás enlaces a sitios en varios idiomas). Finlandia es una sociedad eficiente, segura y estable, en la que los servicios públicos como la sanidad y el transporte público funcionan sin complicaciones. El país también cuenta con una efervescente vida deportiva, recreativa y cultural. Los hermosos espacios naturales y la naturaleza están, como quien dice, a la vuelta de la esquina, incluso en las ciudades más grandes. Todos los niños y adolescentes disponen de excelentes oportunidades educativas en uno de los mejores sistemas educativos del mundo y, además, de forma gratuita».